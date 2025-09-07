Οι συμπτώσεις στο Eurobasket 2025 που μεγαλώνουν την αισιοδοξία για την Εθνική ομάδα μπάσκετ.

Πριν από το πρώτο τζάμπολ του Eurobasket 2025, η Ελλάδα σίγουρα αποτελούσε μία από τις μεγάλες δυνάμεις της διοργάνωσης, ωστόσο δεν ήταν στα λεγόμενα φαβορί. Τον τίτλο αυτόν τον είχε κατά κύριο λόγο η Σερβία και την ακολουθούσαν η Γερμανία, η Τουρκία και η Γαλλία, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να βρίσκεται κατά κάποιον τρόπο στην τρίτη κατηγορία.

Επειδή όμως τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, ειδικά μετά το... σπάσιμο της «κατάρας» με την Ισπανία, το όνειρο του μεταλλίου –και ειδικά του χρυσού– αρχίζει δειλά-δειλά να βγαίνει από το στόμα όλο και περισσότερων.

Κάτι στο οποίο συνηγορούν και κάποιες συμπτώσεις που λαμβάνονται ως οιωνοί, μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο την αισιοδοξία για κάτι καλό. Κάτι πολύ καλό για την ακρίβεια, που η Ελλάδα έχει καταφέρει άλλες δύο φορές: το 1987 και το 2005.

Οι 4 οιωνοί που δείχνουν χρυσό

Την αισιοδοξία τροφοδοτούν ορισμένες παράξενες συμπτώσεις. Στοιχεία που θυμίζουν έντονα τις δύο προηγούμενες χρυσές στιγμές της Ελλάδας: το 1987 και το 2005.

Οι πρώην Γιουγκοσλάβοι

Στην πρώτη φάση εκείνης της διοργάνωσης, η Ελλάδα είχε γνωρίσει την ήττα από μία χώρα της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Τότε ήταν η Σλοβενία που είχε κερδίσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με 68-56, τώρα ήταν η Βοσνία.

Ο αποκλεισμός του φαβορί

Τότε η Σερβία, φαβορί και διοργανώτρια, αποκλείστηκε από τη Γαλλία στον πρώτο της νοκ άουτ αγώνα μετά τη φάση των ομίλων. Τώρα, η Φινλανδία πέταξε εκτός τη Σερβία.

Αντίπαλος το Ισραήλ

Και τότε και τώρα, η Ελλάδα συναντά το Ισραήλ στο πρώτο παιχνίδι μετά την πρώτη φάση (το 2005 στα Play Off, φέτος στη φάση των 16), με την ελπίδα το αποτέλεσμα να είναι το ίδιο.

Πορεία προς τελικό με Γερμανία

Όπως και το 2005, αν η Ελλάδα προχωρήσει μέχρι τον τελικό, είναι πολύ πιθανό να βρει απέναντί της τη Γερμανία. Οι δύο ομάδες βαδίζουν σε διαφορετικά μονοπάτια στο ταμπλό.

Κάπως έτσι λοιπόν, μένει να δούμε αν θα ισχύσει το ρητό «η ιστορία επαναλαμβάνεται».