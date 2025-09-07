Eurobasket 2025: Τρομερή σκηνή, Φινλαδοί και Λετονοί παρηγορούν Σέρβο φίλαθλο με δάκρυα στα μάτια
Απαρηγόρητοι ήταν οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Σερβίας μετά την ήττα και τον αποκλεισμό τους από τα προημιτελικά, απαρηγόρητοι ήταν και οι φίλαθλοι στις εξέδρες.
Ένα ανθρώπινο σκηνικό έλαβε χώρα στις εξέδρες της «Arena Riga», καθώς φίλαθλοι της Φινλανδίας και της (επίσης αποκλεισμένης) Λετονίας, προσπαθούσαν να παρηγορήσουν έναν Σέρβο.
Η απογοήτευση ήταν έκδηλη καθώς αν μη τι άλλο ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν περίμενε κανείς αλλά ήρθε να προστεθεί στο δεύτερο σερί «κάζο» της ομάδας σε Eurobasket.
Heartbreak for Serbian fans 🥺❤️🩹#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/ThZtdlVqlJ— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.