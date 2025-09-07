Ένα τρομερό σκηνικό έλαβε χώρα στις εξέδρες της «Arena Riga» μετά τη μεγάλη νίκη των Φινλανδών και το μυθικό στραπάτσο των Σέρβων.

Απαρηγόρητοι ήταν οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Σερβίας μετά την ήττα και τον αποκλεισμό τους από τα προημιτελικά, απαρηγόρητοι ήταν και οι φίλαθλοι στις εξέδρες.

Ένα ανθρώπινο σκηνικό έλαβε χώρα στις εξέδρες της «Arena Riga», καθώς φίλαθλοι της Φινλανδίας και της (επίσης αποκλεισμένης) Λετονίας, προσπαθούσαν να παρηγορήσουν έναν Σέρβο.

Η απογοήτευση ήταν έκδηλη καθώς αν μη τι άλλο ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν περίμενε κανείς αλλά ήρθε να προστεθεί στο δεύτερο σερί «κάζο» της ομάδας σε Eurobasket.