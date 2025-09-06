Απίθανο ξέσπασμα Αταμάν: «Ελάτε τώρα! Ο άνθρωπος πηγαίνει στο φεγγάρι, η FIBA πρέπει να προοδεύσει»

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε ξανά το γεγονός ότι ο αγώνας με τη Σουηδία διεξήχθη το μεσημέρι του Σαββάτου 6/9, ζητώντας παράλληλα από τη FIBA να ανοίξει τα ρόστερ και να μην περιορίζονται στους 12 παίκτες.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Τουρκία εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά μετά τη νίκη επί της Σουηδίας, με τον Εργκίν Αταμάν να ασκεί εκ νέου σκληρή κριτική στη FIBA για τον ορισμό αγώνα πρόκρισης στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός ζήτησε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου να επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία και να προχωρήσει σε αλλαγές προς όφελος του αθλήματος, όπως η αύξηση του αριθμού παικτών στα ρόστερ.

Ο Αταμάν συνέχισε με έντονο ύφος: «Πιστεύω πως ήρθε επιτέλους η ώρα για τη FIBA να κάνει κάποια πρόοδο. Όχι μόνο όσον αφορά την ώρα διεξαγωγής των αγώνων. Ξέρετε πως υπάρχουν ομάδες που παίζουν με δέκα παίκτες στο ρόστερ. Ξεκινούν με 12 παίκτες στο τουρνουά και μετά από δύο εβδομάδες μπορούν να παίξουν με εννιά ή δέκα παίκτες, λόγω τραυματισμών… Ακόμα και με οκτώ! Ελάτε τώρα! Ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι. Είναι ώρα να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Να αλλάξουμε αυτόν τον κανονισμό, ώστε να δώσουμε 14 και 15 παίκτες στις ομάδες για να έχουν την ευκαιρία να κάνουν αλλαγές.»

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πρέπει επίσης να αλλάξει το σύστημα με τα πρωινά παιχνίδια. Μπορούμε να δίνουμε δύο αγώνες ανά μέρα για τα προημιτελικά, όχι τέσσερις. Είμαστε εδώ τόσες εβδομάδες, παλεύουμε γι’ αυτό. Δώστε άλλες δύο μέρες για τα προημιτελικά, για τον κόσμο που μας παρακολουθεί από την τηλεόραση. Το μπάσκετ είναι σόου. ΟΚ, σήμερα είναι Σάββατο, αλλά θυμάμαι στο Βερολίνο είχαμε παίξει μεσημέρι μεσοβδόμαδα, Πέμπτη ή Παρασκευή! Ελάτε, πια! Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε. Η FIBA πρέπει να προοδεύσει. Ο άνθρωπος πηγαίνει στο φεγγάρι. Δεν θέλω να κριτικάρω, αλλά να προτείνω λύσεις ώστε τα πράγματα να γίνουν καλύτερα».