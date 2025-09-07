Η φανταστική εμφάνιση του Λάουρι Μάρκανεν που σημάδεψε την πρόκριση της Φινλανδίας στους «8» του EuroBasket 2025.

Η μεγαλύτερη έκπληξη που θα μπορούσε να γίνει μέχρι στιγμής στη διοργάνωση έγινε. Η Σερβία για δεύτερη συνεχόμενη φορά έμεινε εκτός EuroBasket από την φάση των «16», ενώ στον αντίποδα, η μυθική Φινλανδία προκρίθηκε για δεύτερη σερί φορά στους 8.

Ιστορική βραδιά για τους Φινλανδούς που τραγούδησαν «Hard Rock Hallelujah» κι έστειλαν το φαβορί της διοργάνωσης στο σπίτι του!

Ενορχυστρωτής αυτής της μυθικής βραδιάς δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Λάουρι Μάρκανεν που ολοκλήρωσε το ματς με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ στη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του όπως τόνισε και ο ίδιος.