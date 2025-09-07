EuroBasket 2025: Η εμφάνιση του... εξωγήινου Μάρκανεν που απέκλεισε την Σερβία (vid)
Η μεγαλύτερη έκπληξη που θα μπορούσε να γίνει μέχρι στιγμής στη διοργάνωση έγινε. Η Σερβία για δεύτερη συνεχόμενη φορά έμεινε εκτός EuroBasket από την φάση των «16», ενώ στον αντίποδα, η μυθική Φινλανδία προκρίθηκε για δεύτερη σερί φορά στους 8.
Ιστορική βραδιά για τους Φινλανδούς που τραγούδησαν «Hard Rock Hallelujah» κι έστειλαν το φαβορί της διοργάνωσης στο σπίτι του!
Ενορχυστρωτής αυτής της μυθικής βραδιάς δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Λάουρι Μάρκανεν που ολοκλήρωσε το ματς με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ στη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του όπως τόνισε και ο ίδιος.
THE MAN WHO CHANGED FINNISH BASKETBALL FOREVER.— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025
LAURI MARKKANEN DROPS 29 PTS TO ELIMINATE JOKIC & SERBIA!#EUROBASKET pic.twitter.com/dN2IRgyrnC
