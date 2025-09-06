Η Τουρκία έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, επικρατώντας της Σουηδίας με σκορ 85-79, με κορυφαίους τους Αλπερέν Σενγκούν και Τσέντι Όσμαν.

Η Σουηδία έπαιξε πολύ πιο όμορφο και ομαδικό μπάσκετ όμως η Τουρκία επικράτησε με 85-79 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του EuroBasket 2025 όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Πολωνία-Βοσνία (7/9, 12:00).

Οι Σουηδοί είχαν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο όμως η Τουρκία αντέδρασε στην τρίτη περίοδο και έφτασε στη νίκη με πρωταγωνιστές τον Αλπερέν Σενγκούν και τον Τσέντι Όσμαν, παρά το γεγονός ότι ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού φορτώθηκε από νωρίς με τρίτο φάουλ.

Τουρκία-Σουηδία: Το ματς

Οι Σουηδοί έκαναν εκπληκτικό ξεκίνημα σουτάροντας 7/7 δίποντα και 2/3 τρίποντα για το 15-20 με τον Μέλβιν Πάντζαρ. Λίγο αργότερα, ο Τσέντι Όσμαν έκανε δεύτερο φάουλ, ο Αταμάν τον άφησε στο ματς και ο Πέλε Λάρσον τον «χτύπησε» αμέσως. Του πήρε το τρίτο φάουλ ωστόσο ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού έμεινε στο ματς, σημειώνοντας 11 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο που έκλεισε στο 20-23 για τους Σουηδούς.

Σε αυτό το διάστημα , η Σουηδία είχε έξι ασίστ και κανένα λάθος απέναντι στην Τουρκία που έβρισκε λύσεις με το μακρινό σουτ και έπαιρνε δεύτερες ευκαιρίες με τα επιθετικά ριμπάουντ. Παρ’ όλα αυτά, δεν έπαιξε με συνέπεια ούτε στην επίθεση, ούτε στην άμυνα, με αποτέλεσμα η Σουηδία να διατηρεί σταθερά το προβάδισμα. Τα τρία γρήγορα φάουλ του Όσμαν και το γεγονός ότι ο Σενγκούν είχε 3/10 σουτ, μαζί με οκτώ ριμπάουντ, είχαν φέρει την Τουρκία σε μειονεκτική θέση μετά από 20' αγώνα (37-42).

Η Σουηδία ήταν αποφασισμένη να κυνηγήσει την υπέρβαση, παίζοντας δίχως άγχος και αυτό την έκανε επικίνδυνη. Ωστόσο, οι Τούρκοι έκαναν επιμέρους σκορ 11-2 στο πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περιόδου και ο Σενγκούν ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα, κάνοντας το 63-53 στο 29’. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρήκε ρυθμό μέσα από την άμυνά της και σούταρε με καλά ποσοστό αλλά η Σουηδία έκανε την ύστατη προσπάθεια, φέρνοντας το ματς στα ίσα με τον Χάκανσον (76-76, 38’)!

Ο Σενγκούν το πήρε πάνω του στις τελευταίες επιθέσεις της Τουρκίας, κάνοντας το 83-79 από τη γραμμή των βολών ενώ ο Σέιν Λάρκιν ήταν εκείνος που «κλείδωσε» τη νίκη με 85-79.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 37-42, 63-55, 85-79.

Türkiye FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Shane Larkin * 37:01 10 3/12 25% 2/6 33% 1/6 17% 3/3 100% 2 2 3 3 1 8 7 2 Sehmus Hazer 22:57 11 3/5 60% 2/3 67% 1/2 50% 4/6 67% 1 5 6 2 1 1 2 3 17 5 Sertac Sanli 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6 Cedi Osman * 27:22 17 5/9 56% 1/3 33% 4/6 67% 3/4 75% 1 1 1 4 2 10 12 10 Onuralp Bitim 05:07 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 -2 -1 Furkan Korkmaz 14:46 5 2/9 22% 1/3 33% 1/6 17% 0/0 0% 1 2 -7 0 Alperen Sengun * 35:12 24 8/16 50% 8/15 53% 0/1 0% 8/12 67% 9 7 16 6 4 2 2 0 34 24 Ercan Osmani * 28:29 14 5/11 45% 3/6 50% 2/5 40% 2/2 100% 4 5 9 2 1 1 1 13 19 30 Adem Bona 13:35 4 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 2/4 50% 2 2 4 1 3 1 9 33 Erkan Yilmaz 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 55 Kenan Sipahi * 12:54 0 0/4 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 1 1 1 6 -3 77 Omer Faruk Yurtseven 02:37 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 -2 1 Team/Coaches 2 3 5 1 TOTAL 200 85 27/69 39% 18/38 47% 9/31 29% 22/31 71% 18 27 45 16 17 8 3 9