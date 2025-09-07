EuroBasket 2025, Φινλανδία: Ο Βάλτονεν τα... έβαλε όλα κόντρα στην Σερβία και την έστειλε σπίτι της!
Η μεγαλύτερη έκπληξη που θα μπορούσε να γίνει μέχρι στιγμής στη διοργάνωση έγινε. Η Σερβία για δεύτερη συνεχόμενη φορά έμεινε εκτός EuroBasket από την φάση των «16», ενώ στον αντίποδα, η μυθική Φινλανδία προκρίθηκε για δεύτερη σερί φορά στους 8.
Μπορεί ο Λάουρι Μάρκανεν με μια γρήγορη ματιά να εντυπωσιάζει με τη στατιστική του συγκεντρώνοντας 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ή ο Μίκα Μούρινεν να κέρδισε τα βλέμματα όλων με την υπερηχητική του ενέργεια, όμως ένας ήταν ο παίκτης «κλειδί» σε αυτή την ιστορική νίκη των Φινλανδών. Μα φυσικά ο Ελίας Βάλτονεν.
Ο Βάλτονεν, όχι μόνο τα... έβαλε όλα, αλλά το έκανε και τη στιγμή που έπρεπε. Ο Φινλανδός σμολ φόργουορντ έκανε το ματς της ζωής του και σίγουρα το πιο καθοριστικό μέχρι τώρα στο τουρνουά σημειώνοντας 13 πόντους, μαζί με 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και ένα κλέψιμο. Το αξιοθαύμαστο είναι ότι τους 10 από τους 13 πόντους που σκόραρε συνολικά τους έβαλε στην τελευταία περίοδο.
Δείτε ΕπίσηςEuroBasket 2025: Οι πρώτες ομάδες που πήραν την πρόκριση στους «8» και ο δρόμος προς τον τελικό
Μάλιστα, δύο λεπτά πριν το φινάλε, με το ματς να βρίσκεται στην... κόψη του ξυραφιού (78-79) εκείνος ήταν που 8 πόντους έδωσε ανάσα 6 πόντων στην Φινλανδία την κρίσιμη στιγμή και μετατράπηκε στον απόλυτο ήρωα. Για την ιστορία, 26χρονος Ελίας Βάλτονεν τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεται στην Ισπανία με τη φανέλα της Γρανάδα, όπου πέρυσι κατέγραψε μέσο όρο 9.3 πόντων, 3.6 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά παιχνίδι.
THE MOST UNLIKELY OF HEROES!— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025
ELIAS VALTONEN WITH THE BIGGEST SHOTS OF HIS LIFE!#EUROBASKET X #MAKEYOURMARK pic.twitter.com/eT380A6XGK
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.