Αν το μυθικό στραπάτσο της Σερβίας στο EuroBasket 2025 έπρεπε να αποτυπωθεί με ένα πρόσωπο, αυτό θα ήταν του Ελίας Βάλτονεν, που την κρίσιμη στιγμή βγήκε μπροστά για την Φινλανδία χαρίζοντάς της την πρόκριση.

Η μεγαλύτερη έκπληξη που θα μπορούσε να γίνει μέχρι στιγμής στη διοργάνωση έγινε. Η Σερβία για δεύτερη συνεχόμενη φορά έμεινε εκτός EuroBasket από την φάση των «16», ενώ στον αντίποδα, η μυθική Φινλανδία προκρίθηκε για δεύτερη σερί φορά στους 8.

Μπορεί ο Λάουρι Μάρκανεν με μια γρήγορη ματιά να εντυπωσιάζει με τη στατιστική του συγκεντρώνοντας 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ή ο Μίκα Μούρινεν να κέρδισε τα βλέμματα όλων με την υπερηχητική του ενέργεια, όμως ένας ήταν ο παίκτης «κλειδί» σε αυτή την ιστορική νίκη των Φινλανδών. Μα φυσικά ο Ελίας Βάλτονεν.

Ο Βάλτονεν, όχι μόνο τα... έβαλε όλα, αλλά το έκανε και τη στιγμή που έπρεπε. Ο Φινλανδός σμολ φόργουορντ έκανε το ματς της ζωής του και σίγουρα το πιο καθοριστικό μέχρι τώρα στο τουρνουά σημειώνοντας 13 πόντους, μαζί με 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και ένα κλέψιμο. Το αξιοθαύμαστο είναι ότι τους 10 από τους 13 πόντους που σκόραρε συνολικά τους έβαλε στην τελευταία περίοδο.

Μάλιστα, δύο λεπτά πριν το φινάλε, με το ματς να βρίσκεται στην... κόψη του ξυραφιού (78-79) εκείνος ήταν που 8 πόντους έδωσε ανάσα 6 πόντων στην Φινλανδία την κρίσιμη στιγμή και μετατράπηκε στον απόλυτο ήρωα. Για την ιστορία, 26χρονος Ελίας Βάλτονεν τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεται στην Ισπανία με τη φανέλα της Γρανάδα, όπου πέρυσι κατέγραψε μέσο όρο 9.3 πόντων, 3.6 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά παιχνίδι.