Σαφώς ανώτερη η Λιθουανία απέναντι στη Λετονία στο νοκ άουτ ματς των «16» του Eurobasket 2025 καθώς επικράτησε με 88-79 με κορυφαίο τον Άρνας Βελίτσκα (21., 12ασ., 5ριμπ.) και πλέον περιμένει την... Ελλάδα στα προημιτελικά!

Μπορεί η Λετονία να είχε ψυχολογία παίζοντας στην έδρα της, μπορεί να είχε τον (περισσότερο) κόσμο στο πλευρό της ως οικοδέσποινα, αλλά μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ η ομάδα που έκανε την διαφορά και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά ήταν η εξαιρετική (σε αυτό το ματς), Λιθουανία.

Η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις παρουσιάστηκε πιο... έτοιμη από ποτέ γι' αυτό το ματς και γι' αυτήν την πρόκριση και πλέον θα εστιάσει στην αναμέτρηση Ελλάδας-Ισραήλ, απ' όπου και θα προκύψει το «ζευγάρι» της στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Εκείνος που έκανε την διαφορά και αποτέλεσε τον κρυφό άσο στο μανίκι του Λιθουανού προπονητή ήταν ο Άρνας Βελίτσκα, ο οποίος έπαιξε ουσιαστικά και για τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις ο οποίος αποχώρησε από την αποστολή της ομάδας λόγω του σοβαρού του τραυματισμού. Συγκεκριμένα, ο Βελίτσκα αγωνίστηκε 34 λεπτά και είχε 21 πόντους με 2/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 7/10 βολές, 12 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Λιθουανία – Λετονία: Το ματς

Η Λιθουανία φρόντισε να... αιφνιδιάσει την οικοδέσποινα Λετονία στο ξεκίνημα του αγώνα και να «σιγήσει» σε πρώτη φάση την «Arena Riga». Αν και ο Ρίμας Κουρτινάιτις ξεκίνησε το παιχνίδι έχοντας κρατήσει τον Γιόνας Βαλαντσιούνας στον πάγκο, αυτό δεν εμπόδισε την ομάδα του να πραγματοποιήσει εξαιρετικό ξεκίνημα χάρη στον Άρνας Βελίτσκα ο οποίος έπαιζε και για τον... Γιοκουμπάιτις. Με ευστοχία έξω από τα 6.75 μέτρα, η Λιθουανία προηγήθηκε από νωρίς με 14-6 ελέγχοντας πλήρως το παιχνίδι.

Στο δεκάλεπτο είχε βρεθεί και στο +10 (28-18) έχοντας πετύχει ο Βελίτσκα 11 πόντους με 1/1 δίποντο και 3/3 τρίποντα σε αυτό το διάστημα. Συνολικά η «Lietuva» είχε 9/13 δίποντα και 3/6 τρίποντα με 13 ασίστ για 4 λάθη, ενώ αντίθετα οι γηπεδούχοι Λετονοί είχαν μετρήσει μόλις 6/18 εντός παιδιάς, εκ των οποίων 2/8 δίποντα και 4/10 τρίποντα. Η Λετονία ήταν αφελέστατη στην άμυνα και έδινε πολλούς εύκολους πόντους στη Λιθουανία.

Στο ξεκίνημα του β' δεκαλέπτου η οικοδέσποινα πραγματοποίησε σερί 8-0 και μείωσε στο ένα καλάθι (28-26) έχοντας εκμεταλλευτεί την παρουσία του Βαλαντσιούνας στο παρκέ με αποτέλεσμα να χαμηλώσει η ένταση και η αμυντική ενέργεια των Λιθουανών. Ο Κουρτινάιτις τον απέσυρε στον πάγκο από τη στιγμή που η Λετονία έμενε κοντά στο σκορ (36-34 στο 17') και με επιμέρους σκορ 11-3 βρέθηκε εκ νέου στο +10 (47-37) με το τέλος του α' ημιχρόνου.

Στο πρώτο μισό η Λιθουανία είχε 71% στα δίποντα με 12/17 και 55% στα τρίποντα με 6/11, έχοντας καθοδηγηθεί από τον Βελίτσκα με 14 πόντους, 6 ασίστ και 2 ριμπάουντ. Εξαιρετικό ημίχρονο και από τον Σιρβίντις με 13 πόντους (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), την ώρα που η Λετονία (9/19διπ., 5/14τρ.) τα περίμενε όλα από τον Πορζίνγκις (13π., 4/11 σουτ, 8 ριμπάουντ) ο οποίος ωστόσο δεν έπαιζε βάσει των στάνταρ του.

Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε μετά την έναρξη της 3ης περιόδου. Η Λιθουανία εξακολούθησε να έχει το πάνω χέρι στο ματς, διατηρώντας την διαφορά είτε σε «διψήφια» τιμή (54-44 στο 25'), είτε σε «διψήφιες» παρυφές (56-48 στο 27') έως και το τέλος της περιόδου. Ο Βαλαντσιούνας επανέφερε τον δείκτη του σκορ στο +11 για την ομάδα του (59-48 στο 28') και έφτασε και στο +13 (62-49 στο 29') με την 3η περίοδο να κλείνει στο +12 (66-54). Ο Βελίτσκα είχε 16 πόντους, 8 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ο Βαλαντσιούνας είχε ανέβει αρκετά (9π.) ενώ οι Λετονοί τα περίμεναν όλα από τον Κρίσταπς Πορζίνγκις (24π.,11ριμπ.)

Έχοντας το +12 της 3ης περιόδου, ένιωθαν πολύ άνετα στο παρκέ της «Arena Riga» έχοντας επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό τους. Μάλιστα στο 35' η διαφορά έφτασε και στο +15 (75-60), ρίχνοντας ουσιαστικά και τους τίτλους τέλους της νίκης και της μεγάλης πρόκρισης στα ημιτελικά του Eurobasket.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... κατάφερε να αδρανοποιήσει όλους τους άλλους παίκτες της Λετονίας, με αποτέλεσμα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα να μην υπήρχε δεύτερος πόλος έλξης πλην του Πορζίνγκις (και προς το τέλος του Λόμαζ με τα τρίποντα όταν το ματς είχε σχεδόν κριθεί). Επιπλέον οι Λιθουανοί ήταν εξαιρετικοί στην άμυνά τους, έβγαλαν και άλλους πρωταγωνιστές, ενώ η Λετονία σούταρε με κακό ποσοστό στα τρίποντα.

ΕΚΑΝΕ TΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Άρνας Βελίτσκα, ο οποίος αγωνίστηκε 34 λεπτά και είχε 21 πόντους με 2/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 8/12 βολές, 12 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Αζουόλας Τουμπέλις (18π., 12ριμπ.) και Ντεϊβίντας Σιρβίντις (17π., 6ριμπ.) ήταν εκείνοι που στάθηκαν επάξια στο πλευρό του Βελίτσκα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ντάβις Μπέρτανς ο οποίος ήταν παντελώς εκτός κλίματος αγώνα ενώ πολύ άστοχος ήταν ο Ζάγκαρς (3/12 σουτ, 0/5τρ.)

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Κρίστας Πορζίνγκις έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του αλλά όπως αποδείχθηκε δεν έφτασαν οι 34 πόντοι και τα 16 ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το εξαιρετικό διάβασμα των Λιθουανών οι οποίοι είχαν απενεργοποιήσει τους παίκτες των Λετονών, πλην του Πορζίνγκις, όπως επίσης και το τρομερό μπασκετικό κοινό στην «Arena Riga» με Λιθουανούς και Λετονούς να κάθονται μαζί.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η επιμονή των Λετονών να σουτάρουν τρίποντα έχοντας στο τέλος του ματς περισσότερα εκτελεσμένα σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα απ' ότι δίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-37, 66-54, 88-79.

Lithuania FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Marek Blazevic * 23:22 9 3/7 43% 3/7 43% 0/0 0% 3/4 75% 3 2 5 1 5 2 0 0 8 8 3 Margiris Normantas 07:48 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 3 3 0 2 1 0 0 -8 3 7 Arnas Velicka * 35:31 21 5/10 50% 2/5 40% 3/5 60% 8/12 67% 1 4 5 12 2 6 1 0 15 24 9 Gytis Radzevicius * 22:21 2 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/4 50% 1 3 4 0 3 2 0 0 8 10 Tadas Sedekerskis 19:06 6 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 3/4 75% 2 0 2 0 2 2 0 0 -4 5 15 Azuolas Tubelis * 28:11 18 7/13 54% 6/10 60% 1/3 33% 3/4 75% 2 10 12 2 2 1 1 0 9 27 17 Laurynas Birutis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Jonas Valanciunas 09:47 9 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 1/3 33% 0 1 1 0 0 3 0 0 8 43 Rokas Giedraitis 05:49 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 91 Ignas Sargiunas 18:20 3 0/3 0% 0/2 0% 0/1 0% 3/4 75% 1 2 3 0 3 2 0 0 17 Deividas Sirvydis * 29:45 18 6/11 55% 5/6 83% 1/5 20% 5/7 71% 1 6 7 0 1 3 1 0 14 17 Team/Coaches 3 3 6 0 0 0 TOTAL 200 88 26/54 48% 20/36 56% 6/18 33% 30/44 68% 12 32 44 0 17 23 14 5 1