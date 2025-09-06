Η Λιθουανία θα είναι η αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας, εφόσον προκριθεί στους «8» του EuroBasket 2025. Ποια είναι όμως η ομάδα αποκαλούμενη και ως «Other Dream Team» και ποια η παράδοση κόντρα στη «γαλανόλευκη»;

Λιθουανία, λοιπόν. Μια μικρή χώρα της Βαλτικής, που ζει και αναπνέει για μπάσκετ. Η παρέα του Ρίμας Κουρτινάιτις υπερίσχυσε της Λετονίας με 88-79 στο ματς της φάσης των «16» του EuroBasket 2025 και θα είναι η αντίπαλος της Ελλάδας στους «8», εφόσον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα περάσει το εμπόδιο του Ισραήλ.

Στη Λιθουανία, η «πορτοκαλί θεά» δεν είναι απλά ένα σπορ, αλλά έχει αποκτήσει σχεδόν θρησκευτική διάσταση. Κάθε αγώνας της εθνικής ομάδας φέρνει χιλιάδες οπαδούς στα χρώματα της σημαίας (πράσινο, κίτρινο και κόκκινο) να δημιουργούν μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα.

Η γέννηση της κληρονομιάς και η... Other Dream Team

Η πρώτη μεγάλη εμφάνιση της Λιθουανίας με τα εθνικά χρώματα στους Ολυμπιακούς του 1992 ήταν θρυλική. Αντίπαλοι; Η Dream Team του Michael Jordan που την υποχρέωσε στη μεγαλύτερη ήττα της μέχρι στιγμή (76-127). Παρά το μικρό μέγεθος της χώρας, η Λιθουανία κέρδισε την ενωμένη ομάδα της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών και απέκτησε την ονομασία «The Other Dream Team» κάνοντας δικό της το χάλκινο μετάλλιο. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου τότε ανέβηκαν οι Αρβίντας Σαμπόνις και Ρίμας Κουρτινάιτις. Για την ιστορία, οι Grateful Dead, το Αμερικανικό ροκ συγκρότημα, χρηματοδότησαν τα ταξίδια της ομάδας και σχεδίασαν τις εμβληματικές μπλούζες με τα χαρακτηριστικά prints, που ακόμη συνδέουν τη «Lietuva» με τη μνήμη του χάλκινου μεταλλίου το 1992.

Μάλιστα, το 2012, η ιστορία αυτή έγινε ντοκιμαντέρ, ενώ στη συνέχεια, η Λιθουανία καθιερώθηκε ως μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Χρυσό στο EuroBasket 2003 (είχε πάρει ξανά το 1937 και το 1939), ασημένια το 1995, 2013 και 2015, χάλκινο το 2007 και σημαντικές επιτυχίες σε Ολυμπιακούς Αγώνες (χάλκινα μετάλλια το 1992, το 1996 και το 2000) και σε Παγκόσμιο Κύπελλο με το χάλκινο του 2006.

Η ομάδα του σήμερα

Τα τελευταία χρόνια η Λιθουανία συναντά δυσκολίες. Το σύγχρονο μπάσκετ έχει αλλάξει, έχει γίνει πιο γρήγορο, αλλά η χώρα επιμένει στο πιο κλασικό, συντηρητικό στυλ της. Παρά τις απουσίες σημαντικών παικτών όπως οι Ντομάντας Σαμπόνις, Μάτας Μπουζέλις, Κασπάρας Γιακουτσιόνις και οι Εντγκάρας Ουλάνοβας και Άρνας Μπουτκεβίτσιους, η ομάδα παραμένει ανταγωνιστική.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι ο σταθερός πόλος, η φυσική παρουσία και η εμπειρία του καθορίζουν τον ρυθμό και στις δύο πλευρές του παρκέ. Από την άλλη, ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις, που ήταν ως τώρα ο καλύτερος παίκτης της Λιθουανίας στο EuroBasket κι έναν από τους κορυφαίους πασέρ, μετρώντας 18.0 πόντους και 8.5 ασίστ, έχασε το υπόλοιπο της διοργάνωσης λόγω ρήξης χιαστού και μηνίσκου δημιουργώντας ακόμα ένα πρόβλημα στην εθνική του ομάδα.

Η Λιθουανία τερμάτισε 2η στον όμιλό της με 4 νίκες και μια ήττα από τη Γερμανία και προχωράει με σταθερότητα στους «8» του τουρνουά, όπου θα συναντήσει τον νικητή του Ελλάδα Ισραήλ.

Παράδοση απέναντι στην Ελλάδα

Η Ελλάδα με την Λιθουανία έχουν συναντηθεί συνολίκά 14 φορές με το σκορ να είναι ισόπαλο 7-7. Η τελευταία νίκη της «γαλανόλευκης» σημειώθηκε το 2017 με την επίσημη αγηαπημένη να προκρίνεται στα προημιτελικά του EuroBasket, λίγες ώρες μετά την ένταξη του Νίκου Γκάλη στο Hall Of Fame.

Τότε, ο Κώστας Σλούκας ήταν ο πρωταγωνιστής του ματς με 21 πόντους (2/7 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 2/2 βολές), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 22 πόντους στο Efficiency. Εξαιρετικός ήταν και ο Νικ Καλάθης, ο οποίος πρόσθεσε άλλους 14 πόντους με 4/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα και έξι τελικές πάσες, ενώ εντυπωσιακά στιγμιότυπα χάρισαν και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και ο Γιώργος Παπαγιάννης.

Παρά τις απουσίες και τις δυσκολίες, η Λιθουανία παραμένει ένας υπολογίσιμος αντίπαλος και μία ανταγωνιστική δύναμη, με στόχο πάντα το μετάλλιο.