Η Γερμανία παρότι συνάντησε αντίσταση για τρία δεκάλεπτα από τους Πορτογάλους, είδε τον Μάοντο Λο να «ξεκλειδώνει» την ευστοχία τρίποντο και κατ' επέκταση την πρόκριση (85-58) στην οκτάδα του EuroBasket 2025.

Ντέρμπι δεν περιμέναμε, αλλά ντέρμπι είχαμε για τρία δεκάλεπτα στη Ρίγα, στο παιχνίδι της Γερμανίας με την Πορτογαλία για τους «16» του EuroBasket 2025. Οι Γερμανοί σούταραν με 1/24 τρίποντα για 2,5 περιόδους και έτσι έδωσαν το δικαίωμα στους Πορτογάλους να ελπίζουν. Αλλά τα μεγάλα σουτ του Μάοντο Λο έδωσαν τη λύση και στο τέταρτο δεκάλεπτο ήρθε το ξέσπασμα των Γερμανών, που επικράτησαν με 85-58 και προκρίθηκαν στην οκτάδα του EuroBasket 2025.

Με τους Γερμανούς να περιμένουν πλέον τον νικητή του ζευγαριού Ιταλία - Σλοβενία στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Γερμανία - Πορτογαλία: Ο αγώνας

Παρόλο που δεν περίμενε κανείς η Πορτογαλία να είναι ανταγωνιστική, στο πρώτο ημίχρονο αποδείχθηκε το αντίθετο. Οι Γερμανοί έτρεξαν ένα 9-0 για το 11-7 (5') αλλά από εκεί και πέρα δεν ευστόχησαν σε τρίποντο. Το μοναδικό τους στο πρώτο ημίχρονο το πέτυχε ο Μπόνγκα, αλλά το 1/18 συνολικά βοήθησε τους Πορτογάλους να διατηρήσουν έστω και μικρό προβάδισμα στο τέλος του δεκαλέπτου.

Ο Βάγκνερ έβαλε ξανά μπροστά τους Γερμανούς με 21-17 (13'), αλλά πέραν του τρομερού Κετά, η Πορτογαλία βρήκε λύσεις με τους Ρελβάο και Τραβάντε Γουίλιαμς (21-26, 16') και διατήρησε το προβάδισμα με 31-32 (20').

Μάλιστα η Γερμανία έφτασε να σουτάρει 1/24 τρίποντα, μέχρι να βρει ένα ακόμα από τον Μάοντο Λο. Οι Πορτογάλοι έμειναν κοντά στο σκορ, αφού αυτό έμεινε πολύ χαμηλά. Το τρίποντο του Λο έδωσε ώθηση στη Γερμανία, για να ακολουθήσει ένα ακόμα από τον Μπόνγκα και το 44-43 έγινε 52-43.

Παρόλα αυτά οι Πορτογάλοι συνέχισαν να το παλεύουν, παρότι οι Μπρίτο και Λισμπόα είχαν και αυτοί αθροιστικά 1/9 τρίποντα. Το 52-51 μετατράπηκε σε 57-51 (32') με ένα ακόμα μεγάλο σουτ του Λο. Για να ακολουθήσει ένα ακόμα τρίποντο του ίδιου και μία ασίστ στον Ομπστ για το πρώτο δικό του.

Το 63-51 στο 34' προφανώς και ήταν... ταφόπλακα σε όποιο όνειρο είχαν οι Πορτογάλοι. Με τη διαφορά να ανοίγει ακόμα περισσότερο στο φινάλε και να αποτελεί μία μαγική εικόνα σε σχέση με ό,τι είδαμε σε όλο το παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 17-12, 31-32, 52-51, 85-58

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Κατάφερε να βρει το... χέρι της και από τα 1/24 τρίποντα, να σουτάρει τελικά 10/36. Προφανώς η ποιότητά της ήταν αρκετή για να παίξει ως Γερμανία μόνο ένα δεκάλεπτο.

Ο Μάοντο Λο ήταν ο παίκτης που πήρε από το χέρι τη Γερμανία όταν όλα φαινόταν δύσκολα, πέτυχε 4/7 τρίποντα και 12 πόντους, έδωσε 4 ασίστ, εκ των οποίων μία στον Ομπστ για καθοριστικό σουτ και ήταν ο MVP.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Διψήφιος αλλά άστοχος με 16 πόντους αλλά 6/15 εντός παιδιάς ο Σρέντερ (0/7 3π.). Στους 16 ο Φραντζ Βάγκενρ, ακόμα 15 ο Μπόνγκα, 11 ο Ντα Σίλβα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μπρίτο και Λισμπόα σκόραραν 5 και 4 πόντους με 1/5 και 0/5 τρίποντα αντίστοιχα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Κορυφαίος ο Νεμίας Κέτα με 18 πόντους (4/9 2π., 1/2 3π.), 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η εικόνα της Πορτογαλίας που πάλεψε στα ίσια για τρία δεκάλεπτα την (κακή ως τότε) Γερμανία.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Τα 1/24 τρίποντα της Γερμανίας ως τα μέσα της 3ης περιόδου.

Germany FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Isaac BONGA * 24:07 15 5/10 50% 3/5 60% 2/5 40% 3/6 50% 1 6 7 1 4 4 21 19 1 Oscar DA SILVA 08:59 2 1/1 100% 1/1 100% 1 1 1 0 3 4 Maodo LO 17:38 12 4/7 57% 4/7 57% 3 3 4 1 1 16 16 5 Tristan DA SILVA 14:13 11 4/4 100% 1/1 100% 3/3 100% 3 3 3 1 1 9 14 9 Franz WAGNER * 27:45 16 4/11 36% 4/7 57% 0/4 0% 8/8 100% 2 5 7 5 4 1 1 20 21 10 Daniel THEIS * 25:21 8 4/7 57% 4/4 100% 0/3 0% 6 6 1 4 2 1 22 11 17 Dennis SCHRODER * 31:03 16 6/15 40% 6/8 75% 0/7 0% 4/5 80% 3 3 3 4 1 15 9 21 Justus HOLLATZ 06:08 0 2 2 1 2 1 32 Johannes THIEMANN 18:16 0 3 3 2 1 1 4 6 34 Leon KRATZER 00:00 42 Andreas OBST * 26:30 5 2/9 22% 1/2 50% 1/7 14% 2 1 3 2 2 26 3 Team/Coaches 1 3 4 TOTAL 200 85 30/64 47% 20/28 71% 10/36 28% 15/19 79% 9 33 42 18 19 10 10