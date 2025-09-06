EuroBasket 2025, Σερβία - Φινλανδία: Τρομερή... απογείωση και κάρφωμα του Μούρινεν (vid)
Η Σερβία και η Φινλανδία βρέθηκαν στη Ρίγα για το πρώτο τους παιχνίδι στη φάση των νοκ άουτ του EuroBasket 2025, σε ένα παιχνίδι όπου οι δύο χώρες «πάλεψαν» για τη θέση τους στην επόμενη φάση του τουρνουά.
Στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Μίκα Μούρινεν πρόσφερε ένα πολύ εντυπωσιακό κάρφωμα. Ο ίδιος πήρε τη μπάλα και με μία ντρίμπλα πίσω από το τρίποντο... απογειώθηκε και κάρφωσε, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης.
SLIM JESUS TAKES OFF ONCE AGAIN ✈#EuroBasket pic.twitter.com/amsPJBe2lE— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025
