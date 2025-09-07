Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat αναλύει το προφίλ του Ισραήλ, αντιπάλου της Ελλάδας στη φάση των «16» του EuroBasket. Ο παράγοντας Ντένι Άβντια και η πεντάδα που... απειλεί την Εθνική.

Το πρώτο σκέλος του EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκε για την Εθνική με επιτυχία και τώρα έρχεται το Ισραήλ. Η Ελλάδα παρά την ήττα της από τη Βοσνία, πήρε την πρώτη θέση στον όμιλό της και από αυτόν του Κατοβίτσε, της προέκυψε ως πρώτο εμπόδιο στα νοκ άουτ των Ισραήλ, για τη φάση των «16» του EuroBasket 2025.

Μία ομάδα που αντιμετώπισε η Εθνική μας στα φιλικά, αλλά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Και φυσικά βασίζεται πάρα πολύ στα όσα κάνει στο παρκέ ο Ντένι Άβντια. Ο φόργουορντ των Πόρτλαντ Μπλέιζερς αποτελεί τον βασικό μοχλό της επίθεσης των Ισρηλινών, που έκαναν και μία μεγάλη νίκη στον όμιλό τους.

Αυτήν απέναντι στη Γαλλία, δείχνοντας πως μόνο εύκολο δεν είναι να τους κερδίσει κανείς. Άλλωστε και ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του, έκανε φανερό πως δε θέλει σε καμία περίπτωση η ομάδα του να υποτιμήσει τον αντίπαλο.

Πολλώ δε μάλλον και μετά τα όσα συνέβησαν στην πρώτη ημέρα των νοκ άουτ, με τη Σερβία να… πατάει την μπανανόφλουδα. Τι ομάδα είναι όμως το Ισραήλ. Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat προσπαθεί να δώσει μια αναλυτική ματιά στον πρώτο αντίπαλο της Εθνικής στα νοκ άουτ.

EuroBasket 2025: Το Ισραήλ τρέχει αρκετά

Κοιτάζοντας μονάχα τα πέντε παιχνίδια των δύο ομάδων στο EuroBasket, το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι ο αριθμός των κατοχών. Άλλωστε και ο ίδιος ο Σπανούλης τόνισε πως το Ισραήλ παίζει γρήγορο και ελεύθερο μπάσκετ. Φυσικά δεν έχει άδικο, αφού οι Ισραηλινοί παίζουν σε ρυθμό 100 κατοχών σύμφωνα με το Hudlinstat.

🇬🇷 💪 Το 8/8 του Τάιλερ Ντόρσει στην προπόνηση της Εθνικής ενόψει Ισραήλ#Eurobasket2025 pic.twitter.com/D6S5mx1wQQ September 6, 2025

Την ίδια ώρα που η Εθνική είναι η προτελευταία ομάδα σε αυτό το νούμερο σε όλη τη διοργάνωση, με 92.6 κατοχές. Κάτι που είναι αναμενόμενο, ακόμα και αν υπάρχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο ρόστερ, που μπορεί να διασχίσει το γήπεδο. Αυτό διότι τα γκαρντ μας, ειδικότερα ο Σλούκας, προτιμούν το 5 εναντίον 5, ενώ και η απώλεια των αμυντικών ριμπάουντ δεν επιτρέπει τρέξιμο στο τρανζίσιον. Να σημειωθεί, βέβαια, πως αυτός ο αριθμός δείχνει την τάση και τον τρόπο που παίζει μια ομάδα, χωρίς αυτό να είναι λανθασμένο ή σωστό.

Αποτελεί σίγουρα έναν απ’ τους λόγους που το Ισραήλ κατάφερε να δει στα ίσια τους Γάλλους με την αθλητικότητά τους. Το καλό, βέβαια, για την Εθνική είναι πως οι Ισραηλινοί δεν έχουν τα κατάλληλα κορμιά για να ματσάρουν τον Γιάννη, αφού οι ψηλοί τους δεν είναι τόσο σκληροί. Για αυτό και το επιτελείο της Ελλάδας περιμένει ζώνη, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να σουτάρουμε το ίδιο καλά, όπως και με την Ισπανία. Για το True Shooting % άλλωστε, έχετε διαβάσει στο Gazzetta.

Επιστρέφοντας στη συζήτηση περί τρεξίματος, το Ισραήλ σκοράρει 8.8 πόντους στο τρανζίσιον στο φετινό EuroBasket. Αριθμός που στα νοκ άουτ πάντα επηρεάζεται, αλλά σίγουρα είναι απαγορευτικός για την Εθνική, αν θέλει να σιγουρέψει την πρόκρισή της. Σε τέτοια, κλειστά παιχνίδια, σχεδόν 9 πόντοι στο ανοιχτό γήπεδο μπορεί να αποβούν καθοριστικοί ή μοιραίοι.

Βέβαια, οι Ισραηλινοί δεν είναι μια ομάδα που σουτάρει καλά. Ή μάλλον, για την ακρίβεια, δε σουτάρει σταθερά καλά, αφού έχει βραδιές που μπορεί να βάλει σημαντικά μακρινά σουτ. Ακόμα και τη Γαλλία, την κέρδισε με 7/19 τρίποντα, όχι κάτι το τρομερό δηλαδή. Στο True Shooting % βρίσκεται χαμηλά, στο 59.5%, οπότε το αμυντικό ριμπάουντ για την Ελλάδα γίνεται αυτομάτως σημείο-κλειδί.

Η αστάθεια των Ισραηλινών στο σουτ φαίνεται και από τον αριθμό τους στις catch n’ shoot εκτελέσεις. Εκεί όπου μετρούν μόλις 0.84 πόντους ανά κατοχή, αριθμό όχι και τόσο καλό.

Οι προσπάθειες του Ισραήλ στο EuroBasket

Catch n’ shoot: 11.8 πόντοι/14 κατοχές

Pick n’ roll (χειριστής): 8.8 πόντοι/13.6 κατοχές

Transition: 8.8 πόντοι/8.6 κατοχές

Drive: 5.6 πόντοι/6.6 κατοχές

Κοψίματα: 5.2 πόντοι/5.8 κατοχές

Επιθετικό Ριμπάουντ: 6 πόντοι/5.8 κατοχές

Ποστ: 4 πόντοι/5.4 κατοχές

Pick n’ pop: 2.6 πόντοι/4.2 κατοχές

Iso: 1.6 πόντοι/3.8 κατοχές

Πίσω από σκριν: 1.4 πόντοι/3 κατοχές

Pick n’ roll (ρόλερ): 2.8 πόντοι/3 κατοχές

Το shot chart του Ισραήλ στο EuroBasket 2025

Ο παράγοντας Ντένι Άβντια

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει χρησιμοποιηθεί στο NBA σε αμυντικούς ρόλους. Ακόμα και πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ωστόσο στο Ισραήλ, ο Ντένι Άβντια των 24.4 πόντων ξεχωρίζει για το επιθετικό του ταλέντο και δικαίως, οπότε μοιάζει αφελές να αναλωθεί στον περιορισμό του Greek Freak. Καθώς η ποικιλία με την οποία μπορεί να προσεγγίσει το καλάθι μετατρέπει το Ισραήλ σε μία ομάδα επικίνδυνη.

Οι Γάλλοι άλλωστε το ξέρουν πολύ καλά. Πάνω στον σούπερ σταρ της κάθε ομάδας στο EuroBasket, αποτυπώνεται και η λογική και το DNA. Έτσι και ο Ντένι Άβντια, ένας πολύ καλός σκόρερ, όχι όμως σταθερός σουτέρ, μαρτυρά τι ομάδα είναι το Ισραήλ. Βελτιωμένος αρκετά τα τελευταία χρόνια στο μακρινό του σουτ, ο παίκτης των Μπλέιζερς αναζητά πολύ τα τελειώματα κοντά στη ρακέτα.

Άλλωστε έχει κάνει 50 τέτοια, πέριξ της στεφάνης στο φετινό EuroBasket. Υπάρχει και εδώ ένα στοιχείο που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Στα δύο ματς που σούταρε διψήφιο αριθμό τριπόντων στον όμιλο, το Ισραήλ ηττήθηκε από Πολωνία και Σλοβενία. Στα υπόλοιπα έκανε τρεις νίκες.

Ο Άβντια ζει με την μπάλα στα χέρια, έχει 31.4% USG% και αποφασίζει για το Ισραήλ, οπότε η παρουσία του Κώστα Παπανικολάου κρίνεται ξανά κομβική. Μετά τους Φοντέκιο και Αλντάμα, ο αρχηγός της Εθνικής θα μπει δεδομένα να μαρκάρει τον καλύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας.

Οι προσπάθειες του Ντένι Άβντια

Pick n’ roll (χειριστής): 4.4 πόντοι/6 κατοχές

Τρανζίσιον: 4.4 πόντοι/3.4 κατοχές

Catch n’ shoot: 1.2 πόντοι/3 κατοχές

Iso: 0.8 πόντοι/2.2 κατοχές

Catch n’ drive: 1.6 πόντοι/1.8 κατοχές

Hand off: 1.6 πόντοι/1.4 κατοχές

Πίσω από σκριν: 0.6 πόντοι/0.8 κατοχές

Pick n’ roll (ρόλερ): 0.4 πόντοι/0.4 κατοχές

Επιθετικό ριμπάουντ: 0.8 πόντοι/0.4 κατοχές

Το shot chart του Ντένι Άβντια στο EuroBasket

Προσοχή στην καλή πεντάδα του Ισραήλ

Ο Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι γνωρίζει τις δυνατότητες της ομάδας του. Όπως επίσης γνωρίζει πως έχει μια αρκετά μπαρουτοκαπνισμένη πεντάδα παικτών που εμπιστεύεται και τον βγάζει ασπροπρόσωπο.

Αυτή που έχει χρησιμοποιήσει περισσότερο και διακρίνεται από ταλέντο, εμπειρία σε NBA και EuroLeague, έχει τους Μάνταρ, Γκινάτ, Ζούσμαν, Άβντια και Σόρκιν. Πέντε παίκτες που ανοίγουν το γήπεδο, σουτάρουν (έχουν 35.7% τρίποντο στα 32'32'' που συνυπάρχουν) και προσφέρουν ένα τρομερό +31 στον δείκτη του +/-.

Ενώ υπάρχει και αντίστοιχη παραλλαγή, με τον Κάρινγκτον αντί του Ζούσμαν που δίνει επίσης +21 σε 22'35''. Για φινάλε, οφείλουμε να σημειώσουμε πως δεν πρέπει να υποτιμηθεί η εμπειρία του Μάνταρ, ο οποίος κουμαντάρει το Ισραήλ.

Προσφέροντας στην αλυσίδα παραγωγικότητας 10.2 πόντους από τις δικές του εκτελέσεις και ακόμα 12.2 που προέρχονται από τις ασίστ του.