EuroBasket 2025, Σερβία - Φινλανδία 86-92: Το... παραμύθι και ο εφιάλτης

Ευτυχία Οικονομίδου
Το θαύμα έγινε! Το ταλέντο και η μαχητικότητα της Φινλανδίας (86-92) μαζί με τον... τρομακτικό Ελίας Βάλτονεν κράτησαν το φαβορί του EuroBasket 2025, την Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς, εκτός της διοργάνωσης για δεύτερη συνεχόμενη φορά από την φάση των «16».

Τι ματσάρα! Ένα πραγματικό ρόντεο! Ένα ρόλερ κόστερ συναισθημάτων με την Σερβία να μένει εκτός EuroBasket 2025 από τη φάση των «16» για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Η Φινλανδία ήταν βγαλμένη από... παραμύθι και με τις μυθικές εμφανίσεις των Μάρκανεν, Μούρινεν και Βάλτονεν επικράτησε με 86-92 για να προκριθεί στους «8» του τουρνουά.

Σερβία - Φινλανδία: Το ματς

Η Φινλανδία ξεκίνησε πολύ δυναμικά στην αναμέτρηση παίρνοντας διψήφιο προβάδισμα (1-11) από το πρώτο δίλεπτο. Ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν ο βασικός εκφραστής των επιθέσεων των Φινλανδών που μαζί με τον Μίρο Λιτλ διατηρούσαν την ομάδα τους σε θέση οδηγού (9-20). Έκτοτε, οι Γιόβιτς και Γιόκιτς πήραν τη σκυτάλη και μείωσαν στους τέσσερις πόντους για να κλέισουν το πρώτο δεκάλεπτο στο 24-28.

Στη δεύτερη περίοδο οι Ντόμπριτς και Γιόκιτς ανέβασαν ακόμα περισσότερο τον ρυθμό τους και έφεραν τούμπα το ματς βάζοντας την Σερβία μπροστά στο σκορ (30-28). Από εκείνο το σημείο, το παιχνίδι συνεχίστηκε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι όσο οι Φινλανδοί παρέμεναν ανταγωνιστικοί μένοντας κοντά στο σκορ κατά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, o Γιόβιτς με την ευστοχία του από τα 6.75 διατήρησε την Σερβία σε θέση οδηγού (51-46), ωστόσο με τους Λιτλ, Μάρκανεν και Γιάντουνεν οι Φινλανδοί έδειξαν το πείσμα τους περνώντας και πάλι μπροστά (52-53) με ένα σερί 7 αναπάντητων πόντων. Βάλτονεν και Σάλιν με συνεχόμενα τρίποντα διατηρούσαν το προβάδισμα της ομάδας τους (57-62). Με τις βολές του Γιόκιτς και το πρώτο από πέντε χαμένα τρίποντα του Ντόμπριτς, οι Σέρβοι έφεραν ξανά την ισορροπία στο ματς (66-66) ένα λεπτό πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, όμως οι Φινλανδοί κατάφεραν να κλείσουν το δεκάλεπτο με το προβάδισμα (66-68).

Αίμα και άμμος ήταν το τέταρτο δεκάλεπτο με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Ο Μούρινεν με τρίποντο διατηρούσε την υπεροχή των Φινλανδών (70-74). Την κρίσιμη στιγμή, οι Γκούντουριτς και Γιόκιτς βγήκαν μπροστά κόβοντας το 6-0 σερί της Φινλανδίας για να περάσει και πάλι μπροστά η Σερβία με 77-75. Το ματς είχε γίνει πραγματικό... θρίλερ με τους Βάλτονεν και Μάρκανεν να βάζουν και πάλι μπροστά την ομάδα τους (77-79). Απίθανος ο Βάλτονεν με τρίποντο δύο λεπτά πριν το φινάλε έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων στην Φινλανδία (78-82). Ο Γιόβιτς απάντησε με τρίποντο, ο Βάλτονεν σκόραρε ξανά και με 8 σερί πόντους στέλνει την Σερβία στον αποκλεισμό (86-92).

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 48-44, 66-68, 86-92

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... το άξιζε, μαχητική και πλήρως προετοιμασμένη να βγάλει το φαβορί εκτός διοργάνωσης

ΕΚΑΝΕ TΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ελίας Βάλτονεν που καθάρισε στο τέλος και πήρε το ματς με 8 σερί δικούς του πόντους. Η στατιστική του έγραψε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Λάουρι Μάρκανεν με 29 πόντους κι 8 ριμπάουντ και Μίκαελ Γιάντουνεν με 15 πόντους, 3 ριμππάουντ και 3 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Φιλίπ Πετρούσεφ που έμεινε στους 3 πόντους και ο Μάρκο Γκούντουριτς που έμεινε στους 5 με 1/8 τρίποντα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... o Νίκολα Γιόκιτς το πάλεψε μόνος του με 33 πόντους και 8 ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η καρφωματάρα του Μίκα Μούρινεν που έδωσε τεράστια ενέργεια στη Φινλανδία.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ...που ο τεράστιος Νίκολα Γιόκιτς μένει εκτός διοργάνωσης, όμως ήταν το μόνο δίκαιο αποτέλεσμα. Πανάξιοι οι Φινλανδοί!

SerbiaFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Filip Petrusev *16:2831/250%1/250%0/00%1/250%12334100-156
5Nikola Jovic *31:57207/1354%3/475%4/944%2/367%13444200-619
9Vanja Marinkovic05:2700/00%0/00%0/00%0/00%00000000-30
11Tristan Vukcevic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
13Ognjen Dobric22:2394/944%3/3100%1/617%0/10%1451210097
15Nikola Jokic *33:53339/1369%8/1173%1/250%14/1974%44834231-737
22Vasilije Micic17:1282/633%0/20%2/450%2/2100%33642100810
23Marko Guduric *22:4851/813%0/00%1/813%2/2100%14514100-14-2
24Stefan Jovic23:0900/20%0/00%0/20%0/00%1454412080
33Aleksa Avramovic *16:5462/633%0/10%2/540%0/00%00011000-62
35Nikola Milutinov09:4921/250%1/250%0/00%0/00%2131110045
Team/Coaches23500000
TOTAL2008627/6144%16/2564%11/3631%21/2972%12243620221382

\

FinlandFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Miro Little *27:55134/757%1/250%3/560%2/2100%178633311825
9Sasu Salin20:5162/450%0/00%2/450%0/00%11211000-37
13Olivier Nkamhoua15:3531/617%0/20%1/425%0/00%11242100-70
18Mikael Jantunen *30:05155/863%2/450%3/475%2/367%303450001719
20Elias Valtonen *23:03135/1050%2/367%3/743%0/00%404342101414
21Alexander Madsen00:0400/00%0/00%0/00%0/00%02200000-0
23Edon Maxhuni11:3300/30%0/10%0/20%0/00%12322100-121
24Lauri Markkanen *34:12298/2433%7/1547%1/911%12/1392%448331401226
30Miikka Muurinen11:5093/560%1/1100%2/450%1/250%10111000-98
34Andre Gustavson08:5300/10%0/10%0/00%0/00%01101000-50
35Jacob Grandison *15:5942/633%2/367%0/30%0/00%32535210157
44Ilari Seppala00:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000-0
Team/Coaches641000
TOTAL2009230/7441%15/3247%15/4236%17/2085%202545242812112
     

