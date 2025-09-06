Το θαύμα έγινε! Το ταλέντο και η μαχητικότητα της Φινλανδίας (86-92) μαζί με τον... τρομακτικό Ελίας Βάλτονεν κράτησαν το φαβορί του EuroBasket 2025, την Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς, εκτός της διοργάνωσης για δεύτερη συνεχόμενη φορά από την φάση των «16».

Τι ματσάρα! Ένα πραγματικό ρόντεο! Ένα ρόλερ κόστερ συναισθημάτων με την Σερβία να μένει εκτός EuroBasket 2025 από τη φάση των «16» για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Η Φινλανδία ήταν βγαλμένη από... παραμύθι και με τις μυθικές εμφανίσεις των Μάρκανεν, Μούρινεν και Βάλτονεν επικράτησε με 86-92 για να προκριθεί στους «8» του τουρνουά.

Σερβία - Φινλανδία: Το ματς

Η Φινλανδία ξεκίνησε πολύ δυναμικά στην αναμέτρηση παίρνοντας διψήφιο προβάδισμα (1-11) από το πρώτο δίλεπτο. Ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν ο βασικός εκφραστής των επιθέσεων των Φινλανδών που μαζί με τον Μίρο Λιτλ διατηρούσαν την ομάδα τους σε θέση οδηγού (9-20). Έκτοτε, οι Γιόβιτς και Γιόκιτς πήραν τη σκυτάλη και μείωσαν στους τέσσερις πόντους για να κλέισουν το πρώτο δεκάλεπτο στο 24-28.

Στη δεύτερη περίοδο οι Ντόμπριτς και Γιόκιτς ανέβασαν ακόμα περισσότερο τον ρυθμό τους και έφεραν τούμπα το ματς βάζοντας την Σερβία μπροστά στο σκορ (30-28). Από εκείνο το σημείο, το παιχνίδι συνεχίστηκε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι όσο οι Φινλανδοί παρέμεναν ανταγωνιστικοί μένοντας κοντά στο σκορ κατά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, o Γιόβιτς με την ευστοχία του από τα 6.75 διατήρησε την Σερβία σε θέση οδηγού (51-46), ωστόσο με τους Λιτλ, Μάρκανεν και Γιάντουνεν οι Φινλανδοί έδειξαν το πείσμα τους περνώντας και πάλι μπροστά (52-53) με ένα σερί 7 αναπάντητων πόντων. Βάλτονεν και Σάλιν με συνεχόμενα τρίποντα διατηρούσαν το προβάδισμα της ομάδας τους (57-62). Με τις βολές του Γιόκιτς και το πρώτο από πέντε χαμένα τρίποντα του Ντόμπριτς, οι Σέρβοι έφεραν ξανά την ισορροπία στο ματς (66-66) ένα λεπτό πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, όμως οι Φινλανδοί κατάφεραν να κλείσουν το δεκάλεπτο με το προβάδισμα (66-68).

Αίμα και άμμος ήταν το τέταρτο δεκάλεπτο με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Ο Μούρινεν με τρίποντο διατηρούσε την υπεροχή των Φινλανδών (70-74). Την κρίσιμη στιγμή, οι Γκούντουριτς και Γιόκιτς βγήκαν μπροστά κόβοντας το 6-0 σερί της Φινλανδίας για να περάσει και πάλι μπροστά η Σερβία με 77-75. Το ματς είχε γίνει πραγματικό... θρίλερ με τους Βάλτονεν και Μάρκανεν να βάζουν και πάλι μπροστά την ομάδα τους (77-79). Απίθανος ο Βάλτονεν με τρίποντο δύο λεπτά πριν το φινάλε έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων στην Φινλανδία (78-82). Ο Γιόβιτς απάντησε με τρίποντο, ο Βάλτονεν σκόραρε ξανά και με 8 σερί πόντους στέλνει την Σερβία στον αποκλεισμό (86-92).

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 48-44, 66-68, 86-92

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... το άξιζε, μαχητική και πλήρως προετοιμασμένη να βγάλει το φαβορί εκτός διοργάνωσης

ΕΚΑΝΕ TΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ελίας Βάλτονεν που καθάρισε στο τέλος και πήρε το ματς με 8 σερί δικούς του πόντους. Η στατιστική του έγραψε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.



ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Λάουρι Μάρκανεν με 29 πόντους κι 8 ριμπάουντ και Μίκαελ Γιάντουνεν με 15 πόντους, 3 ριμππάουντ και 3 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Φιλίπ Πετρούσεφ που έμεινε στους 3 πόντους και ο Μάρκο Γκούντουριτς που έμεινε στους 5 με 1/8 τρίποντα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... o Νίκολα Γιόκιτς το πάλεψε μόνος του με 33 πόντους και 8 ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η καρφωματάρα του Μίκα Μούρινεν που έδωσε τεράστια ενέργεια στη Φινλανδία.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ...που ο τεράστιος Νίκολα Γιόκιτς μένει εκτός διοργάνωσης, όμως ήταν το μόνο δίκαιο αποτέλεσμα. Πανάξιοι οι Φινλανδοί!

Serbia FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 3 Filip Petrusev * 16:28 3 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1 2 3 3 4 1 0 0 -15 6 5 Nikola Jovic * 31:57 20 7/13 54% 3/4 75% 4/9 44% 2/3 67% 1 3 4 4 4 2 0 0 -6 19 9 Vanja Marinkovic 05:27 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 11 Tristan Vukcevic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Ognjen Dobric 22:23 9 4/9 44% 3/3 100% 1/6 17% 0/1 0% 1 4 5 1 2 1 0 0 9 7 15 Nikola Jokic * 33:53 33 9/13 69% 8/11 73% 1/2 50% 14/19 74% 4 4 8 3 4 2 3 1 -7 37 22 Vasilije Micic 17:12 8 2/6 33% 0/2 0% 2/4 50% 2/2 100% 3 3 6 4 2 1 0 0 8 10 23 Marko Guduric * 22:48 5 1/8 13% 0/0 0% 1/8 13% 2/2 100% 1 4 5 1 4 1 0 0 -14 -2 24 Stefan Jovic 23:09 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 4 5 4 4 1 2 0 8 0 33 Aleksa Avramovic * 16:54 6 2/6 33% 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 -6 2 35 Nikola Milutinov 09:49 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 1 1 1 0 0 4 5 Team/Coaches 2 3 5 0 0 0 0 0 TOTAL 200 86 27/61 44% 16/25 64% 11/36 31% 21/29 72% 12 24 36 20 22 13 8 2

