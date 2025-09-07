EuroBasket 2025, Φινλανδία - Σερβία: Καταρρακωμένοι οι Σέρβοι στην μεικτή ζώνη μετά τον αποκλεισμό (vid)
Η Φινλανδία τα κατάφερε! Έχοντας επικρατήσει με 92-86 ύστερα από ένα μεγάλο ντέρμπι, απέκλεισε το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης, τη Σερβία και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζει το... παραμύθι της στο τουρνουά.
Όπως φαίνεται και μέσα από το βίντεο του Gazzetta, οι παίκτες της Σερβίας ήταν καταρρακωμένοι την ώρα που περνούσαν από τη μεικτή ζώνη για να πάνε από το παρκέ στα αποδυτήρια.
🇷🇸🥹 Καταρρακωμένοι οι Σέρβοι στην μεικτή ζώνη μετά τον αποκλεισμό ΣΟΚ από τους Φινλανδούς! pic.twitter.com/wUzrnOYJPT— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 6, 2025
