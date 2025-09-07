Οι Σέρβοι ήταν φανερά σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά τον αποκλεισμό τους στο EuroBasket 2025 από τη Φινλανδία. Αποστολή στη Ρίγα: Νίκος Ράπτης.

Η Φινλανδία τα κατάφερε! Έχοντας επικρατήσει με 92-86 ύστερα από ένα μεγάλο ντέρμπι, απέκλεισε το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης, τη Σερβία και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζει το... παραμύθι της στο τουρνουά.

Όπως φαίνεται και μέσα από το βίντεο του Gazzetta, οι παίκτες της Σερβίας ήταν καταρρακωμένοι την ώρα που περνούσαν από τη μεικτή ζώνη για να πάνε από το παρκέ στα αποδυτήρια.