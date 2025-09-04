Eurobasket 2025, Εθνική ομάδα: Η βαθμολογία μετά τη νίκη της Βοσνίας

Γιώργος Κούβαρης
Νούρκιτς
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας. Must win για την Ισπανία το ματς με την Ελλάδα, η Γεωργία περιμένει «δώρο» από την Εθνική.

Η Βοσνία έγινε η 3η ομάδα του Γ' ομίλου που εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του Eurobasket 2025.

Μετά τη νίκη της απέναντι στη Γεωργία με 84-76 εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα νοκ άουτ παιχνίδια, μετατρέποντας την αναμέτρηση της Ισπανίας με την Ελλάδα σε must win παιχνίδι για τους Ίβηρες.

Εάν και εφόσον η ελληνική ομάδα επικρατήσει των Ισπανών, τότε θα τους αποκλείσει και πρόωρα από τη συνέχεια της διοργάνωσης και θα δώσει την πρόκριση στους Γεωργιανούς.

Γ' Όμιλος

Η κατάταξη

  1. Βοσνία 3-2*
  2. Ελλάδα 3-1*
  3. Ιταλία 3-1 *
  4. Ισπανία 2-2
  5. Γεωργία 2-2
  6. Κύπρος 0-4

1η αγωνιστική (28/8)

  • Γεωργία - Ισπανία 83-69
  • Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Κύπρος 91-64
  • Ελλάδα - Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική (30/8)

  • Ιταλία - Γεωργία 78-62
  • Κύπρος - Ελλάδα 69-96
  • Ισπανία - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 88-67

3η αγωνιστική (31/8)

  • Γεωργία - Ελλάδα 53-94
  • Ισπανία - Κύπρος 91-47
  • Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Ιταλία 79-96

4η αγωνιστική (2/9)

  • Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 77-80
  • Κύπρος - Γεωργία 61-93
  • Ιταλία - Ισπανία 67-63

5η αγωνιστική (4/9)

  • Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία 84-76
  • Ιταλία - Κύπρος (18:15)
  • Ισπανία - Ελλάδα (21:30)
     

