Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας. Must win για την Ισπανία το ματς με την Ελλάδα, η Γεωργία περιμένει «δώρο» από την Εθνική.

Η Βοσνία έγινε η 3η ομάδα του Γ' ομίλου που εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του Eurobasket 2025.

Μετά τη νίκη της απέναντι στη Γεωργία με 84-76 εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα νοκ άουτ παιχνίδια, μετατρέποντας την αναμέτρηση της Ισπανίας με την Ελλάδα σε must win παιχνίδι για τους Ίβηρες.

Εάν και εφόσον η ελληνική ομάδα επικρατήσει των Ισπανών, τότε θα τους αποκλείσει και πρόωρα από τη συνέχεια της διοργάνωσης και θα δώσει την πρόκριση στους Γεωργιανούς.

Γ' Όμιλος

Η κατάταξη

Βοσνία 3-2* Ελλάδα 3-1* Ιταλία 3-1 * Ισπανία 2-2 Γεωργία 2-2 Κύπρος 0-4

1η αγωνιστική (28/8)

Γεωργία - Ισπανία 83-69

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Κύπρος 91-64

Ελλάδα - Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική (30/8)

Ιταλία - Γεωργία 78-62

Κύπρος - Ελλάδα 69-96

Ισπανία - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 88-67

3η αγωνιστική (31/8)

Γεωργία - Ελλάδα 53-94

Ισπανία - Κύπρος 91-47

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Ιταλία 79-96

4η αγωνιστική (2/9)

Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 77-80

Κύπρος - Γεωργία 61-93

Ιταλία - Ισπανία 67-63

5η αγωνιστική (4/9)