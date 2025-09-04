Eurobasket 2025, Εθνική ομάδα: Η βαθμολογία μετά τη νίκη της Βοσνίας
Η Βοσνία έγινε η 3η ομάδα του Γ' ομίλου που εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του Eurobasket 2025.
Μετά τη νίκη της απέναντι στη Γεωργία με 84-76 εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα νοκ άουτ παιχνίδια, μετατρέποντας την αναμέτρηση της Ισπανίας με την Ελλάδα σε must win παιχνίδι για τους Ίβηρες.
Εάν και εφόσον η ελληνική ομάδα επικρατήσει των Ισπανών, τότε θα τους αποκλείσει και πρόωρα από τη συνέχεια της διοργάνωσης και θα δώσει την πρόκριση στους Γεωργιανούς.
Γ' Όμιλος
Η κατάταξη
- Βοσνία 3-2*
- Ελλάδα 3-1*
- Ιταλία 3-1 *
- Ισπανία 2-2
- Γεωργία 2-2
- Κύπρος 0-4
1η αγωνιστική (28/8)
2η αγωνιστική (30/8)
3η αγωνιστική (31/8)
4η αγωνιστική (2/9)
5η αγωνιστική (4/9)
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία 84-76
- Ιταλία - Κύπρος (18:15)
- Ισπανία - Ελλάδα (21:30)
