ΠΣΑΤ: Η Εθνική Μπάσκετ βραβεύτηκε για το χάλκινο μετάλλιο
Η Εθνική ομάδα μπάσκετ δεν θα μπορούσε να λείψει από την καθιερωμένη εκδήλωση του ΠΣΑΤ για τους κορυφαίους αθλητές και ομάδες του 2025.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, αν και δεν αναδείχθηκε ομάδα της χρονιάς —τίτλος που κατέκτησε η Εθνική πόλο Γυναικών—, τιμήθηκε ιδιαίτερα από τον ΠΣΑΤ για τη σημαντική της προσφορά και για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο πρόσφατο Eurobasket.
Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της ΕΟΚ ο Δήμος Ντικούδης, ενώ στο πλευρό του στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά βρέθηκε και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, προσδίδοντας κύρος και ιστορικό βάρος στην τιμητική στιγμή.
