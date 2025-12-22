Η Εθνική ομάδα μπάσκετ τιμήθηκε από τον ΠΣΑΤ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και τη σημαντική προσφορά της στο ελληνικό μπάσκετ.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ δεν θα μπορούσε να λείψει από την καθιερωμένη εκδήλωση του ΠΣΑΤ για τους κορυφαίους αθλητές και ομάδες του 2025.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, αν και δεν αναδείχθηκε ομάδα της χρονιάς —τίτλος που κατέκτησε η Εθνική πόλο Γυναικών—, τιμήθηκε ιδιαίτερα από τον ΠΣΑΤ για τη σημαντική της προσφορά και για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο πρόσφατο Eurobasket.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της ΕΟΚ ο Δήμος Ντικούδης, ενώ στο πλευρό του στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά βρέθηκε και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, προσδίδοντας κύρος και ιστορικό βάρος στην τιμητική στιγμή.