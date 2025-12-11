Δείτε πώς τα πήγε η ελληνική αποστολή στους αγώνες Deaflympics 2025.

Αναλυτικά τα αθλήματα:

Καλαθοσφαίριση Ανδρών:



Η εθνική μας ομάδα ανδρών ήρθε αντιμέτωπη με το Ισραήλ για το χάλκινο μετάλλιο. Μετά από έναν εξαιρετικό αγώνα, η εθνική μας ομάδα επικράτησε με σκορ 78–67 και κατέκτησε επάξια το Χάλκινο Μετάλλιο!

Ταεκβοντό:

Μεγάλη επιτυχία για τον αθλητή μας Παύλο Λιότσο αφού κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη Ολυμπιάδα το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία -68kg. κερδίζοντας τον αθλητή από την Κίνα Jin K.



Η αθλήτριά μας Γιάλλουρου Αλεξάνδρα στην κατηγορία -57 kg. κατέκτησε το Χάλκινο Μετάλλιο, αφού κέρδισε την αθλήτρια Pingue Aliman Quattara από την Ακτή Ελεφαντοστού, ηττήθηκε από την Ιρανή αθλήτρια Zoleikani Fatemehzahra και τελικά επικράτησε της Κορεάτισας αθλήτριας Han Dayeongr.

Πάλη:

Ο Ιωσηφίδης Νικόλαος στην κατηγορία των 77 κιλών ήρθε αντιμέτωπος με το Λιθουανό παλαιστή Senkeviciis Mantas Kazimieras, τον οποίο δεν κατάφερε να νικήσει έτσι κατέκτησε το ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙO.

Ολοκληρώθηκαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων της ελληνικής αποστολής στους 25ους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών στο Τόκιο της Ιαπωνίας.



Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών συγχαίρει όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες για την άξια εκπροσώπηση της χώρας μας στους σημαντικούς αυτούς αγώνες. Τίμησαν τα χρώματα της πατρίδας μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.



Παράλληλα, οι Θερινοί Deaflympics 2029 θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Αθήνας, Ελλάδα, και αποτελεί μεγάλη χαρά για τη χώρα μας που οι αγώνες θα φιλοξενηθούν εδώ, συγκεντρώνοντας αθλητές από όλο τον κόσμο για να συμμετάσχουν στους διεθνείς αγώνες της κωφής αθλητικής κοινότητας.