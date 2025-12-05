Η FIBA ανακοίνωσε σειρά αλλαγών, με την σημαντικότερη που αποφάσισε το Κεντρικό Συμβούλιο να έχει να κάνει με τους νατουραλιζέ παίκτες.

Η FIBA, με επίσημη ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε σειρά αλλαγών τις οποίες αποφάσισε το ΔΣ, με πιο σημαντική από αυτής την διαφοροποίηση στους νατουραλιζέ παίκτες.

Από εδώ και στο εξής, οι παίκτες που απέκτησαν διαβατήριο πριν από την ηλικία των 18 ετών (αντί για τα 16 που ίσχυε μέχρι πρότινος) δεν θα έχουν περιορισμούς, δηλαδή δε θα εντάσσονται στο στάτους των νατουραλιζέ. Οι παίκτες που έχουν συμμετάσχει με εθνική ομάδα σε κάποια βασικά τουρνουά της FIBA ​​για Ανδρες δεν θα μπορούν πλέον να αγωνίζονται για άλλη εθνική ομάδα.

Αναλυτικά το σχετικό κομμάτι της ανακοίνωσης της FIBA για τους νατουραλιζέ:

«Το Κεντρικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στους κανονισμούς που αφορούν το Εθνικό Καθεστώς των παικτών, διευκρινίζοντας τη διαδικασία με την οποία καθορίζεται ή αλλάζει η εθνικότητά τους τόσο στο μπάσκετ όσο και στο 3x3, εισάγοντας πιο αντικειμενικά κριτήρια. Στο εξής, οι παίκτες που αποκτούν διαβατήριο πριν κλείσουν τα 18 (και όχι τα 16) δεν θα θεωρούνται περιορισμένοι, ενώ όσοι έχουν αγωνιστεί με εθνική ομάδα σε κύρια, επίσημα τουρνουά της FIBA σε επίπεδο ανδρών/γυναικών δεν θα μπορούν πλέον να παίξουν για άλλη εθνική ομάδα».

Να τονίζουμε πάντως πως αυτό δεν ισχύει για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τα αδέρφια Μήτρου-Λονγκ, οι οποίοι πήραν το διαβατήριό τους μετά τα 18 τους χρόνια.

Επίσης, αποφασίστηκε να συνεχιστεί η ανάλυση της κατάστασης στο Ισραήλ και το Ιράν σε επίπεδο ασφάλειας και προστασίας και, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να είναι τα πάντα έτοιμα ώστε να επιστρέψουν οι αγώνες διοργανώσεων της FIBA ​​στις αντίστοιχες περιοχές.

Αποφασίστηκε επίσης να διατηρηθεί το τρέχων στάτους για τη Ρωσία και τη Λευκορωσία μέχρι τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της FIBA ​​στα μέσα Φεβρουαρίου 2026, μετά τη Σύνοδο της ΔΟΕ στο Μιλάνο.

Το Κεντρικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης ότι, όταν το επιτρέψει η κατάσταση, η FIBA ​​να είναι έτοιμη να θεσπίσει έκτακτα αγωνιστικά μέτρα για να διατηρήσει τους παίκτες από τις δύο ομοσπονδίες στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες LA28, δεδομένου ότι δεν είναι πλέον δυνατή η συμμετοχή σε μεγάλα τουρνουά FIBA ​​το 2026 και το 2027, όπου η προκριματική διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Επιπλέον, στο Κεντρικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε και μία εξέλιξη σχετικά με τη στρατηγική προτεραιότητα της Ενδυνάμωσης των Εθνικών Ομοσπονδιών. Το 2025, το πρόγραμμα FIBA ​​Plus παρείχε υποστήριξη σε επίπεδο σχεδιασμού σε 35 χώρες, ενώ η υποστήριξη υλοποίησης έφτασε σε περισσότερες από 50 χώρες.

Το Πρόγραμμα FIBA Academy Leaders ​​ξεκίνησε επίσης με 25 συμμετέχοντες, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην ενδυνάμωση των μελλοντικών ηγετών του μπάσκετ. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με τις πρώτες επιτόπιες συνεδρίες του την επόμενη εβδομάδα στο Κατάρ.

Συζητήθηκαν επίσης όλα τα συμπεράσματα από τις διοργανώσεις όλων των ηλικιών…