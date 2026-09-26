Πρεμιέρα το Σάββατο (26/9) στη Waterpolo League ανδρών, με τον φιλόδοξο Παναθηναϊκό να θέλει να εκθρονίσει τον μόνιμο πρωταθλητή Ολυμπιακό.

Το 41ο πρωτάθλημα πόλο της Α1 κατηγορίας ανδρών ή αλλιώς η Waterpolo League ξεκινά το Σάββατο (26/9) και το μεγάλο ερώτημα είναι αν στο τέλος της διαδρομής θα υπάρχει νέος πρωταθλητής ή ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει την παντοκρατορία του.

Οι «ερυθρόλευκοι» από το 1999 κατακτούν συνεχώς τα πρωταθλήματα, με μοναδικά διαλείμματα αυτά από τον Εθνικό το 2006 και τη Βουλιαγμένη το 2012.

Ο Παναθηναϊκός, μπορεί να υπερηφανεύεται πως αναδείχθηκε πρωταθλητής στις μεταγραφές, όμως το μέταλλο του πρωταθλητή ανήκει στον «αιώνιο» αντίπαλο και τελικά όλα θα κριθούν στο νερό και σε βάθος χρόνου.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Παναθηναϊκός ήταν φιναλίστ απέναντι στον Ολυμπιακό, όμως δεν απέφυγε τις τρεις ήττες.

Τώρα οι προϋποθέσεις μοιάζουν διαφορετικές. Το ενδιαφέρον στοιχείο για τον Ολυμπιακό είναι κατά πόσο μεγάλη ή όχι θα φανεί η αλλαγή στους φουνταριστούς, με τον Δημήτρη Νικολαΐδη να έχει παίξει ήδη τα πρώτα του παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό στο Champions League και τον Kώστα Κάκαρη να έχει αναδειχθεί Κυπελλούχος Ουγγαρίας με τη Φερεντσβάρος.

Ο Μάνος Σολανάκης, η επιστροφή του 39χρονου Λούκα Λόντσαρ και εσχάτως η απόκτηση του Σεμίρ Σπάχιτς από τη Βουλιαγμένη, ακόμη εκκρεμεί η σχετική απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών της ΚΟΕ, είναι οι κινήσεις των πρωταθλητών για τους παίκτες που θα έχουν στα 2μ.

O Παναθηναϊκός εκτός από τον Νικολαΐδη, έδωσε μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ του αποκτώντας τον Στάθη Καλογερόπουλο, τον Βιτσέντζο Ντόλτσε και τον Ντίλαν Γούντχεντ, όμως μην ξεχνάτε μια βασική λεπτομέρεια, δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα έχουν μόνο δύο ξένοι.

Κάτι που θα «πονοκεφαλιάσει» όχι μόνο τον Δημήτρη Μάζη, αλλά και τον Έλβιν Φάτοβιτς, καθώς εκτός του Λόντσαρ, στην πειραϊκή ομάδα έμεινε ο Ντάνιελ Ανγκιαλ, ενώ για τα άκρα της περιφέρειας αποκτήθηκαν ο Λόρεν Φάτοβιτς (γιος του προπονητή των «ερυθρόλευκων» και ο Κονσταντίν Χαρκόφ. H πρώτη τους μονομαχία είναι προγραμματισμένη για την 7η αγωνιστική και στις 7 Νοεμβρίου στον Πειραιά.

O Απόλλων Σμύρνης αποτελεί μια σταθερή αξία τα τελευταία χρόνια για το ελληνικό πόλο και στόχος είναι μια πορεία ανάλογη της περσινής 3ης θέσης.

Ο Κωνσταντίνος Μουρίκης αποκτήθηκε για να αντικαταστήσει τον Σολανάκη, ο «μπόμπερ» του πρωταθλήματος Νίκολα Μπογκντάνοβιτς παρέμεινε στον ομάδα, όπως και ο Χάνες Ντάουμπε, ενώ ξεχωριστή κίνηση για το τμήμα είναι η έναρξη συνεργασίας με την Αλεξία Καμμένου, που θα διττό ρόλο της άμεσης συνεργάτιδας στο προπονητικό τιμ όσο και εκείνο της τιμ μάνατζερ της ομάδας κι αποτελεί προσωπική επιλογή του Τεό Λοράντου.

Η Βουλιαγμένη παραδοσιακά στηρίζεται στα νέα παιδιά, διατήρησε στη σύνθεσή της τον Κας Τε Ρίελε, ενώ φόρτωσε στη θέση των φουνταριστών με τον Μαυροβούνιο, Βλάνταν Σπάιτς και τους Δημήτρη Σγουρίδη και Άγγελο Λεωνιδάκη.

Ο Θοδωρής Χατζηθεοδώρου έπειτα από έξι και πλέον χρόνια θητείας στην τεχνική ηγεσία της ομάδας πόλο ανδρών του ΠΑΟΚ, άλλαξε σελίδα στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας στο τιμόνι της ομάδας του Πανιώνιου, σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες επίσης κινήσεις του καλοκαιριού.

O Σάκης Πλατανίτης τον αντικατέστησε στον ΠΑΟΚ, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, που έδειξα πολύ καλά δείγματα κατακτώντας το τουρνουά του ΣΕΔΥ, με τον Δικέφαλο να έχει προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις, πείθοντας να αφήσουν την ΕΝΚΑ Κωνσταντινούπολης τον Χριστόδουλο Κολόμβο και τον Γιώργο Δερβίση.

Αλλαγή στο σύστημα διεξαγωγής, με 14 ομάδες

Το πρωτάθλημα αλλάζει σύστημα διεξαγωγής κι επανέρχεται στην κανονική περίοδο, όπου όλοι θα παίξουν με όλους και στη συνέχεια θα υπάρχουν τα play off και στα play out. Σημαντική επίσης αλλαγή και η μείωση των ομάδων από 16 σε 14, με τις δύο τελευταίες να υποβιβάζονται στη WPL2.

Με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, οι τέσσερις πρώτες ομάδες της κατάταξης θα αγωνιστούν στα play-offs για τον τίτλο, οι ομάδες που θα πάρουν τις θέσεις 5-8 θα παίξουν για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ενώ οι τέσσερις τελευταίες θα αγωνιστούν στα play out, για να προκύψουν οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν στην Α2 κατηγορία.

O προγραμματισμός αναφέρει πως η κανονική περίοδος ολοκληρώνεται στις 10 Απριλίου 2027, ενώ το πρωτάθλημα θα πρέπει να έχει τελειώσει το αργότερο μέχρι τις 23 Απριλίου 2027.

Χωρίς συνολική τηλεοπτική στέγη

Το πρωτάθλημα ξεκινά με ένα τεράστιο μείον, την έλλειψη τηλεοπτική στέγης, καθώς δεν επήλθε συμφωνία με την ΕΡΤ.

Κάτι απόλυτα φυσιολογικό, όταν τα δυο πιο εμπορικά ονόματα του προϊόντος σου, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν ήδη έρθει σε συμφωνία με ιδιωτικά κανάλια. Μόνη διέξοδος για τους φίλους του αθλήματος το ΚΟΕ TV στο youtube.

Παρουσίαση μετά μουσικής

Τηλεοπτική στέγη συνολικά για το πρωτάθλημα μπορεί να μην υπάρχει, αλλά οι καινοτομίες δεν θα λείπουν. Για παράδειγμα, στην ειδική προκήρυξη υπάρχει το ειδικό τελετουργικό παρουσίασης των ομάδων και είναι υποχρεωτικό.

Όπως διαβάζουμε η είσοδος και η παρουσίαση των παικτών θα γίνεται ένας ένας με μουσική υπόκρουση, ενώ μουσική θα υπάρχει και για την μπάλα του αγώνα!

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 26/9

Κολ. Παλαιού Φαλήρου, 16:00 Π. Φάληρο - Χανιά

Κολ. Εθνικό Πειραιά 16:00 Ολυμπιακός - Γλυφάδα

Κολ. Ιωνικό 17:00 Χίος - ΠΑΟΚ

Κολ. Νέας Σμύρνης, 18:15 Πανιώνιος - Βουλιαγμένη

Κολ. Περιστερίου 18:30 ΓΣ Περιστερίου - Απόλλων Σμύρνης

Κυριακή 27/9