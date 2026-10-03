Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Κροατία - Αγγλία, το Ισπανία - Τσεχία και το Ολυμπιακός - Καταλούνια
Σάββατο (03/10) σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας περιορίζεται κυρίως στο ποδόσφαιρο και λίγο στο μπάσκετ, με το ελληνικό πρωτάθλημα να κάνει πρεμιέρα σήμερα.
Η δράση λοιπόν ξεκινάει στις 14:45 (ΕΡΤ2 Σπορ) με τη Νίκη Βόλου να υποδέχεται την ΑΕΛ για τη 5η αγωνιστική της Superleague 2. Στις 16:00 (Nova Sports 1) η Φινλανδία θα φιλοξενήσει την Αλβανία για την 3η αγωνιστική του Nations League και στις 19:00 η Κροατία την Αγγλία (Nova Sports Prime/Alpha), η Ισλανδία τη Βουλγαρία (Nova Sports Start), η Εσθονία το Λουξεμβούργο (Nova Sports 3) και η Λευκορωσία το Σαν Μαρίνο (Nova Sports 2).
Τέλος, στις 21:45 η Βόρεια Μακεδονία θα αναμετρηθεί με την Σκωτία (Nova Sports Start), η Ελβετία με τη Σλοβενία (21:45, Nova Sports 2) και η Ισπανία με τη Τσεχία (Nova Sports Prime/Alpha).
Αναφορικά με το μπάσκετ, η Καρδίτσα θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τον Άρη (17:30, ΣΚΑΙ), ενώ στο πόλο, η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού θα υποδεχθεί στο Παπαστράτειο την Καταλούνια για τον τελικό του ευρωπαϊκού σούπερ καπ (17:30, Mega News).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Νίκη Βόλου - ΑΕΛ (14:45, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Φινλανδία - Αλβανία (16:00, Nova Sports 1)
- ΑΣ Καρδίτσας - Άρης (17:30, ΣΚΑΙ)
- Ολυμπιακός - Καταλούνια (17:30, Mega News)
- Κροατία - Αγγλία (19:00, Nova Sports Prime/Alpha)
- Ισλανδία - Βουλγαρία (19:00, Nova Sports Start)
- Εσθονία - Λουξέμβουργο (19:00, Nova Sports 3)
- Λευκορωσία - Σαν Μαρίνο (19:00, Nova Sports 2)
- Βόρεια Μακεδονία - Σκωτία (21:45, Nova Sports Start)
- Ελβετία - Σλοβενία (21:45, Nova Sports 2)
- Ισπανία - Τσεχία (21:45, Nova Sports Prime/Alpha)
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