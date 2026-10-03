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Σάββατο (03/10) σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας περιορίζεται κυρίως στο ποδόσφαιρο και λίγο στο μπάσκετ, με το ελληνικό πρωτάθλημα να κάνει πρεμιέρα σήμερα.

Η δράση λοιπόν ξεκινάει στις 14:45 (ΕΡΤ2 Σπορ) με τη Νίκη Βόλου να υποδέχεται την ΑΕΛ για τη 5η αγωνιστική της Superleague 2. Στις 16:00 (Nova Sports 1) η Φινλανδία θα φιλοξενήσει την Αλβανία για την 3η αγωνιστική του Nations League και στις 19:00 η Κροατία την Αγγλία (Nova Sports Prime/Alpha), η Ισλανδία τη Βουλγαρία (Nova Sports Start), η Εσθονία το Λουξεμβούργο (Nova Sports 3) και η Λευκορωσία το Σαν Μαρίνο (Nova Sports 2).

Τέλος, στις 21:45 η Βόρεια Μακεδονία θα αναμετρηθεί με την Σκωτία (Nova Sports Start), η Ελβετία με τη Σλοβενία (21:45, Nova Sports 2) και η Ισπανία με τη Τσεχία (Nova Sports Prime/Alpha).

Αναφορικά με το μπάσκετ, η Καρδίτσα θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τον Άρη (17:30, ΣΚΑΙ), ενώ στο πόλο, η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού θα υποδεχθεί στο Παπαστράτειο την Καταλούνια για τον τελικό του ευρωπαϊκού σούπερ καπ (17:30, Mega News).

Οι μεταδόσεις της ημέρας