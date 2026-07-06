O Γιώργος Δερβίσης ακολούθησε τον δρόμο του Χριστόδουλου Κολόμβου κι από την ΕΝΚΑ Κωνσταντινούπολης θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.

Μετά τον Χριστόδουλο Κολόμβο και ο Γιώργος Δερβίσης άφησε την ΕΝΚΑ Κωνσταντινούπολης κι επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την έναρξη του 32χρονου παίκτη, ενισχύοντας την αμυντική γραμμή της. Ο Δερβίσης τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε στην ΕΝΚΑ Κωνσταντινούπολης, όπου βρήκε τον Χριστόδουλο Κολόμβο και τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, έφθασαν στην 4η θέση του Challenger Cup.



Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Πόλο ανδρών, ΠΑΟΚ Domus Ergo, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Γιώργο Δερβίση, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένος στις 30/10/1994, ο Γιώργος Δερβίσης αγωνίζεται στην περιφέρεια και έχει ύψος 1,95μ.

Πρόκειται για έναν εκ των κορυφαίων Ελλήνων πολιστών της τελευταίας δεκαπενταετίας και αθλητή με τεράστια εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου πόλο.

Η σπουδαία διαδρομή του ξεκίνησε στον Ολυμπιακό το 2010, ενώ ακολούθησαν η Χίος και η Ποζίλιπο Νάπολι, πριν επιστρέψει στους "ερυθρόλευκους", όπου παρέμεινε μέχρι το 2024, αποτελώντας βασικό στέλεχος σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου.

Την τελευταία διετία αγωνίστηκε στην ΕΝΚΑ Κωνσταντινούπολης, συνεχίζοντας να πρωταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο και προσθέτοντας ακόμη περισσότερες διεθνείς παραστάσεις στην ήδη πλούσια καριέρα του.

Όσον αφορά το παλμαρέ του, κατέκτησε συνολικά 26 τίτλους, μεταξύ των οποίων έντεκα Πρωταθλήματα Ελλάδος, έντεκα Κύπελλα Ελλάδος, τρία Σούπερ Καπ Ελλάδος και ένα Champions League, αποτελώντας σταθερό σημείο αναφοράς για περισσότερο από μία δεκαετία.

Παράλληλα, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη της Εθνικής Ελλάδος, με πέντε συμμετοχές σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, έξι συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και παρουσία σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες (Ρίο 2016 και Τόκιο 2021). Με το εθνόσημο έχει πανηγυρίσει το ασημένιο Ολυμπιακό μετάλλιο στο Τόκιο, το ασημένιο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, δύο χάλκινα μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και δύο χάλκινα μετάλλια στο World League, αποτελώντας έναν από τους πιο επιτυχημένους διεθνείς αθλητές της ελληνικής υδατοσφαίρισης.

Η εμπειρία, η ποιότητα και η προσωπικότητα του Γιώργου Δερβίση αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για τον ΠΑΟΚ. Ηγετική φυσιογνωμία, με αμέτρητες παραστάσεις από τελικούς, κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και διεθνείς αγώνες, έρχεται στον Δικέφαλο για να προσθέσει νοοτροπία πρωταθλητή, αγωνιστική σταθερότητα και πολύτιμη καθοδήγηση τόσο μέσα στην πισίνα όσο και στα αποδυτήρια.

Η απόκτησή του συνιστά μία μεταγραφή υψηλότατου επιπέδου, που ενισχύει σημαντικά τις φιλοδοξίες του ΠΑΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ Domus Ergo, ο Γιώργος Δερβίσης, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr: "Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας ιστορικός σύλλογος με υψηλές φιλοδοξίες και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να αποτελέσω μέρος του. Με σκληρή δουλειά, σεβασμό και ομαδικό πνεύμα, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βοηθήσω την ομάδα. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε"».