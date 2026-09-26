Ο ΠΑΟΚ και η ΝΕ Πατρών έβαλαν τους πρώτους τρεις βαθμούς στο σακούλι, το πανόραμα της 1ης αγωνιστικής στη Waterpolo League γυναικών.

Με τον ΠΑΟΚ να νικά τον ΠΕΚΕΒ Χίου με 13-8 και τη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών τον ΓΣ Ηλιούπολης με 15-8 στο «Αντ.» Πεπανός», ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική στη Waterpolo League γυναικών.



Αποτελέσματα-Βαθμολογία-Επόμενη αγωνιστική

ΠΑΟΚ - ΠΕΚΕ Βροντάδου 13-8

Τα οκτάλεπτα: 3-0, 4-1, 3-3, 3-4.

ΠΑΟΚ (Πάνος Βέργος): Γκανγκλ, Μάμογλου 2, Πολυχρόνη, Σκορδίλη, Σ. Καριπίδου 2, Σαουλίδη, Γραικού, Φλώρου, Μ. Μπιτσάκου 4, Κολτσίδα, Παπαναστασίου 2, Σάλεχ, Β. Καριπίδου 3.

ΠΕΚΕΒ (Κωνσταντίνος Κώστας): Λέκκου, Κολιτσοπούλου 3, Κραβαρίτη, Κολοβού, Φελλά, Αδάμη, Μπενέκου 1, Ράντονιτς 2, Μπελέγρη, Μανιάτ, Πετεινάτου.

ΝΕ Πατρών-ΓΣ Ηλιούπολης 15-8

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 2-1, 5-2, 6-3.

ΝΕΠ (Γιώργος Τσόκας): Γιαννακέα, Κεπένου 3, Kοτζαμπάση, Αγγελοπούλου, Τσιμάρα 5, Μαργαρίτη, Ζήκου 1, Μιχαλάτου, Ειρ. Τσίγκα 1, Δ. Κοντάκου 2, Ελ. Τσίγκα, Λυκοθανάση 2, Α. Κοντάκου, Κακαΐδη 1, Αβράμη.

ΓΣ Ηλιούπολης: Κάλτση, Κύρκου 1, Κακλή, Γεωργίου, Παναγιότι 1, Θεοφανοπούλου, Σκαρπαλέζου 1, Υφαντή, Τσιγαρίδα, Παπασηφάκη 1, Βελέντζα 2, Μαρδάκη, Χαλκιτζή, Κλεισούρα 2.

Ολυμπιακός-Λάρισα 29-2

Γλυφάδα-Άλιμος 5-19

Βουλιαγμένη-Εθνικός 14-10

Χανιά-Πανιώνιος 10-10

Η βαθμολογία

(1η αγωνιστική)

1.Ολυμπιακός 3

2.Άλιμος 3

3.ΝΕ Πατρών 3

4.ΠΑΟΚ 3

5.Βουλιαγμένη 3

6.Χανιά 1

7.Πανιώνιος 1

8.Εθνικός 0

9.ΠΕΚΕΒ 0

10.ΓΣ Ηλιούπολης 0

11.Γλυφάδα 0

12.Λάρισα 0



Η 2η αγωνιστική

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Λάρισα-Χανιά

ΠΑΟΚ-Βουλιαγμένη

ΠΕΚΕΒ-Πανιώνιος

ΓΣ Ηλιούπολης-Γλυφάδα

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Εθνικός-ΝΕΠ

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου