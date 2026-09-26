Waterpolo League γυναικών: Νίκες για ΠΑΟΚ και ΝΕΠ, το πανόραμα της 1ης αγωνιστικής
Με τον ΠΑΟΚ να νικά τον ΠΕΚΕΒ Χίου με 13-8 και τη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών τον ΓΣ Ηλιούπολης με 15-8 στο «Αντ.» Πεπανός», ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική στη Waterpolo League γυναικών.
Αποτελέσματα-Βαθμολογία-Επόμενη αγωνιστική
- ΠΑΟΚ - ΠΕΚΕ Βροντάδου 13-8
Τα οκτάλεπτα: 3-0, 4-1, 3-3, 3-4.
ΠΑΟΚ (Πάνος Βέργος): Γκανγκλ, Μάμογλου 2, Πολυχρόνη, Σκορδίλη, Σ. Καριπίδου 2, Σαουλίδη, Γραικού, Φλώρου, Μ. Μπιτσάκου 4, Κολτσίδα, Παπαναστασίου 2, Σάλεχ, Β. Καριπίδου 3.
ΠΕΚΕΒ (Κωνσταντίνος Κώστας): Λέκκου, Κολιτσοπούλου 3, Κραβαρίτη, Κολοβού, Φελλά, Αδάμη, Μπενέκου 1, Ράντονιτς 2, Μπελέγρη, Μανιάτ, Πετεινάτου.
- ΝΕ Πατρών-ΓΣ Ηλιούπολης 15-8
Τα οκτάλεπτα: 2-2, 2-1, 5-2, 6-3.
ΝΕΠ (Γιώργος Τσόκας): Γιαννακέα, Κεπένου 3, Kοτζαμπάση, Αγγελοπούλου, Τσιμάρα 5, Μαργαρίτη, Ζήκου 1, Μιχαλάτου, Ειρ. Τσίγκα 1, Δ. Κοντάκου 2, Ελ. Τσίγκα, Λυκοθανάση 2, Α. Κοντάκου, Κακαΐδη 1, Αβράμη.
ΓΣ Ηλιούπολης: Κάλτση, Κύρκου 1, Κακλή, Γεωργίου, Παναγιότι 1, Θεοφανοπούλου, Σκαρπαλέζου 1, Υφαντή, Τσιγαρίδα, Παπασηφάκη 1, Βελέντζα 2, Μαρδάκη, Χαλκιτζή, Κλεισούρα 2.
- Ολυμπιακός-Λάρισα 29-2
- Γλυφάδα-Άλιμος 5-19
- Βουλιαγμένη-Εθνικός 14-10
- Χανιά-Πανιώνιος 10-10
Η βαθμολογία
(1η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 3
- 2.Άλιμος 3
- 3.ΝΕ Πατρών 3
- 4.ΠΑΟΚ 3
- 5.Βουλιαγμένη 3
- 6.Χανιά 1
- 7.Πανιώνιος 1
- 8.Εθνικός 0
- 9.ΠΕΚΕΒ 0
- 10.ΓΣ Ηλιούπολης 0
- 11.Γλυφάδα 0
- 12.Λάρισα 0
Η 2η αγωνιστική
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
- Λάρισα-Χανιά
- ΠΑΟΚ-Βουλιαγμένη
- ΠΕΚΕΒ-Πανιώνιος
- ΓΣ Ηλιούπολης-Γλυφάδα
Κυριακή 4 Οκτωβρίου
- Εθνικός-ΝΕΠ
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
- Άλιμος-Ολυμπιακός
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