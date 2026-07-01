Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον σπουδαίο Λόρεν Φάτοβιτς

Ο Λόρεν Φάτοβιτς ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό και θα συνεργαστεί με τον πατέρα του και τεχνικό των «ερυθρόλευκων», Έλβις Φάτοβιτς.

Μετά τον Κονσταντίν Χαρκόφ, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξης συνεργασίας και με τον Λόρεν Φάτοβιτς.

Ο 29χρονος διεθνής Κροάτης περιφερειακός έρχεται στον Πειραιά για να βρει και να συνεργαστεί για πρώτη φορά με τον πατέρα του και τεχνικό των «ερυθρόλευκων», Έλβις Φάτοβιτς.

Βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της Κροατίας, ο Λόρεν Φάτοβιτς μετά τη μακρά θητεία του στη Γιουγκ Ντουμπρόβνικ και την τριετή παρουσία του στη Γιάντραν Σπλιτ, βγαίνει εκτός συνόρων για να ενισχύσει τον Ολυμπιακό στην περιφερειακή γραμμή.

Πρωταθλητής Ευρώπης με τη Γιουγκ Ντουμπρόβνικ το 2016, όταν στον τελικό του Final 6 της Βουδαπέστης νίκησε τη νέα του ομάδα, ο Φάτοβιτς σε εθνικό επίπεδο έχει κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, έχει αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στη Βουδαπέστη το 2017 και στην Ντόχα το 2024 και πρωταθλητής Ευρώπης στο Σπλιτ το 2022.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Λόρεν Φάτοβιτς. Ο διεθνής Κροάτης περιφερειακός (16/11/1996, 1,86μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου.

Ο Λόρεν Φάτοβιτς θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων και πιο χαρισματικών περιφερειακών παγκοσμίως. Θα αγωνιστεί για πρώτη φορά μακριά από την πατρίδα του, μετά τη θητεία του σε Γιουγκ Ντουμπρόβνικ και Γιαντράν Σπλιτ.

Ο Κροάτης περιφερειακός διαθέτει ένα εντυπωσιακό παλμαρέ, αφού έχει κατακτήσει ένα Champions League, ένα ευρωπαϊκό Super Cup, οκτώ πρωταθλήματα Κροατίας, πέντε Κύπελλα, τρία Super Cup και τέσσερα Regional League. Με την Εθνική ομάδα της χώρας του, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, ενώ έχει αναδειχθεί μεταξύ άλλων δύο φορές Παγκόσμιος πρωταθλητής (2017, 2024) και μία πρωταθλητής Ευρώπης (2022).

Η δήλωση του Λόρεν Φάτοβιτς: "Πραγματικά, νιώθω πολύ περήφανος και χαρούμενος που είμαι, πλέον, μέλος ενός τόσο μεγάλου συλλόγου όπως ο Ολυμπιακός. Ανυπομονώ να ενταχθώ στην ομάδα! Μπορώ να πω, ότι ήταν μια εύκολη απόφαση για μένα. Όταν ένας τόσο μεγάλος σύλλογος σε καλεί, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ για να αποδεχθείς την πρόταση.

Γνωρίζω πόσο πλούσια είναι η ιστορία του Ολυμπιακού στην υδατοσφαίριση, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα και σίγουρα, θέλουμε να την συνεχίσουμε και στις επόμενες σεζόν! Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, για να κατακτήσουμε τίτλους σε κάθε διοργάνωση στην οποία θα αγωνιστούμε, μαζί με τους νέους μου συμπαίκτες. Σίγουρα, τα βίντεο με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στα ματς πόλο ήταν ακόμη ένας λόγος που με τράβηξε να έρθω στον σύλλογο. Πραγματικά, ανυπομονώ να ζήσω αυτή την ατμόσφαιρα από κοντά! Πιστεύω, ότι με τη δική τους στήριξη και τη δική μας ποιότητα, μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα"».

Προηγούμενες ομάδες:

2014-23 Γιουγκ Ντουμπρόβνικ (Κροατία)

2023-26 Γιαντράν Σπλιτ (Κροατία)

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