Ο Κολόμβος επέστρεψε στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ

Ο Χριστόδουλος Κολόμβος άφησε την ΕΝΚΑ Κωνσταντινούπολης και θα συνεχίσει την καριέρα του με το σκουφάκι του ΠΑΟΚ.

Ο Χριστόδουλος Κολόμβος έπειτα από τη δεύτερη θητεία του στην ΕΝΚΑ Κωνσταντινούπολης, επιστρέφει στην Ελλάδα για να συνεχίσει την καριέρα του με τον ΠΑΟΚ.

Ο 38χρονος φουνταριστός, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021, θα αποτελέσει τη δύναμη του Δικέφαλου στα 2μ. για την επόμενη σεζόν, υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού, Σάκη Πλατανίτη.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«O ΠΑΟΚ, και το τμήμα Πόλο ανδρών, ΠΑΟΚ Domus Ergo, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Χριστόδουλο Κολόμβο, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένος στις 26/10/1988, ο Χριστόδουλος Κολόμβος αγωνίζεται ως φουνταριστός και έχει ύψος 187cm.

Πρόκειται για ενός εκ των κορυφαίων Ελλήνων πολιστών της γενιάς του, με σπουδαία διεθνή καριέρα και πλούσιο παλμαρέ σε Ελλάδα και Τουρκία.

Ο διεθνής άσος ξεκίνησε την πορεία του από τον ΝΟ Πατρών, ενώ στη συνέχεια φόρεσε το σκουφάκι του Ολυμπιακού και της ΕΝΚΑ Κωνσταντινούπολης, κατακτώντας τίτλους και διακρίσεις σε κάθε σταθμό της καριέρας του.

Ο Χριστόδουλος Κολόμβος έχει κατακτήσει συνολικά εννέα Πρωταθλήματα Ελλάδος, οκτώ Κύπελλα Ελλάδος, δύο Πρωταθλήματα Τουρκίας και δύο Κύπελλα Τουρκίας, ενώ αποτέλεσε σταθερό μέλος της Εθνικής Ελλάδος, με συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, καθώς και σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες, κατακτώντας το ασημένιο ολυμπιακό μετάλλιο στο Τόκιο το 2021.

Η εμπειρία, η ποιότητα και η νοοτροπία πρωταθλητή που τον χαρακτηρίζουν έρχονται να ενισχύσουν σημαντικά τον ΠΑΟΚ, προσθέτοντας ηγετική προσωπικότητα και πολύτιμες παραστάσεις στο ρόστερ του Δικεφάλου.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ Domus Ergo, ο Χριστόδουλος Κολόμβος, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr: "Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος που ανήκω πλέον στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Πρόκειται για έναν ιστορικό σύλλογο με υψηλές φιλοδοξίες και μεγάλη δυναμική, στοιχεία που αποτέλεσαν σημαντικό κίνητρο για την απόφασή μου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι έρχομαι σε ένα περιβάλλον που με εκτιμά και με θέλει πραγματικά στην ομάδα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τις προπονήσεις και να δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου, ώστε να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ να πετύχει τους στόχους του. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά με υγεία, σκληρή δουλειά και πολλές επιτυχίες, προσφέροντας χαρές και όμορφες στιγμές στον σύλλογο και στον κόσμο του"».