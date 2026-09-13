O Σεμίρ Σπάχιτς ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό κι αναμένεται να αποτελέσει μια επιπλέον σημαντική λύση στις θέσεις των φουνταριστών.

Ο Ολυμπιακός στα μέσα Σεπτεμβρίου έκλεισε το ρόστερ της ομάδας πόλο ανδρών, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Σεμίρ Σπάχιτς.

Ο 21χρονος διεθνής φουνταριστός έρχεται να δώσει τη δική του ισχύ στα 2μ., με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν πλέον στη συγκεκριμένη θέση τον νεοαποκτηθέντα από τον Απόλλωνα Σμύρνης, Μάνο Σολανάκη, αλλά και τον 39χρονο Κροάτη, Λούκα Λόντσαρ, που επέστρεψε στους «ερυθρόλευκους».

Ο Σεμίρ Σπάχιτς, που άρχισε την καριέρα του από τα Χανιά και τα τρία προηγούμενα χρόνια αγωνίστηκε στη Βουλιαγμένη, αποτελεί μέλος της εθνικής ομάδας ανδρών και μάλιστα ήταν μέλος της στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο πρόσφατο World Cup.

H ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Σεμίρ Σπάχιτς. Ο διεθνής φουνταριστός (18/11/2005, 1,90μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου.

Ο Σεμίρ Σπάχιτς θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου πόλο. Είναι διεθνής με την Εθνική μας ομάδα πόλο Ανδρών, με την οποία αναδείχθηκε Κυπελλούχος κόσμου στο Σίδνεϊ, κατακτώντας το World Cup 2026.

Ο 20χρονος φουνταριστός ξεκίνησε την καριέρα του στον ΝΟ Χανίων (2020-23) και στη συνέχεια, φόρεσε το σκουφάκι του ΝΟ Βουλιαγμένης (2023-26).

Η δήλωση του Σεμίρ Σπάχιτς: "Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος που από τη νέα αγωνιστική περίοδο, θα φοράω τη σκουφάκι του Ολυμπιακού. Πρόκειται για έναν ιστορικό σύλλογο, με τεράστια παράδοση, υψηλές απαιτήσεις και νοοτροπία νικητή. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι πίστεψαν σε εμένα. Υπόσχομαι, ότι θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα, με στόχο να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους της και να χαρίσουμε μεγάλες στιγμές στον κόσμο του Ολυμπιακού. Ανυπομονώ να ξεκινήσει αυτή η νέα πρόκληση. Τα λέμε σύντομα στην πισίνα. Πάμε δυνατά"».

