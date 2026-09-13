Ο Κάκαρης άνοιξε λογαριασμό τίτλων με τη Φερεντσβάρος

Ο Κώστας Κάκαρης πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ουγγαρίας, με τη νέα του ομάδα τη Φερεντσβάρος.

Παραδοσιακά το Κύπελλο ανοίγει τη σεζόν στην Ουγγαρία, με τη Φερεντσβάρος να το κατακτά για 9η στη σειρά χρονιά και 26η συνολικά στην ιστορία της.



Μαζί και ο Κώστας Κάκαρης, που μαζί με τον... παλιό Στέλιο Αργυρόπουλο, έφθασε στον πρώτο τίτλο της καριέρας του με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας.

Η Φερεντσβάρος στην πρώτη φάση και σε διπλά παιχνίδια νίκησε τη Χόνβεντ με 19-11 και 17-6 και πέρασε στα ημιτελικά.

Εκεί είχε εύκολο έργο απέναντι στην Κάποσβαρ επικράτησε με 28-10 και πήρε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό με αντίπαλο τη Βάσας.

Η Φερεντσβάρος προηγήθηκε 5-3, η Βάσας προσπέρασε με 6-5, με το πρώτο ημίχρονο να τελειώνει ισόπαλο 7-7. Στο δεύτερο μισό η Φερεντσβάρος κυριάρχησε, με κύριες επιθετικές αιχμές τους Μάντιτς και Μάνχερτζ ξέφυγε με 12-9 και έχοντας τον απόλυτο έλεγχο έφθασε στο τελικό 18-12, με τον Κάκαρη να σημειώνει ένα γκολ.