Ο Ολυμπιακός χωρίς να ανεβάσει ρυθμούς νίκησε τη Λάρισα με 22-9 στον Πειραιά στην πρεμιέρα της Waterpolo League γυναικών, μια βδομάδα πριν από τον τελικό του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ με την Καταλούνια.

Ο Ολυμπιακός άνοιξε με μια άνετη επικράτηση επί της Λάρισας με 22-9 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, την παρουσία του στη Waterpolo League γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» είχαν εύκολο έργο απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλίας, με τις Ελληνιάδη και Σάντα να πετυχαίνουν από τέσσερα γκολ, ενώ το ντεμπούτο της πραγματοποίησε η 20χρονη διεθνής Ουγγαρέζα, Κάτα Χάιντου.

Ο Ολυμπιακός πλέον στρέφει την προσοχή του στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup, αφού το Σάββατο (3/10, 17:30), ως πρωταθλητής Ευρώπης φιλοξενεί την Καταλούνια -νικήτρια του Euro Cup- στο κολυμβητήριο του Πειραιά, με στόχο την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν

«Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι πίσω στις πισίνες. Αυτή τη φορά, μέσα στο νερό. Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα! Ξεκίνησε δυναμικά για εμάς το πρωτάθλημα, παρουσιάσαμε μία σοβαρή εικόνα, ακολουθώντας τις οδηγίες του προπονητή. Ουσιαστικά, προετοιμαζόμαστε για το επόμενο Σάββατο, για το Super Cup. Θέλω να καλέσω όλους τους φίλους του Ολυμπιακού να είναι εδώ, να μας στηρίξουν» δήλωσε η Έλενα Ελληνιάδη στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

Τα οκτάλεπτα: 8-1, 9-0, 5-1, 7-0.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Ελληνιάδη 4, Κουρέτα 3, Σάντα 4, Τριχά 2, Αντριους 1, Μπίκου 3, Πάτρα, Ε. Νίνου 2, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Νίγκρο, Χάιντου 2, Σαλταμανίκα 2

Λάρισα (Άγγελος Μερκουριάδης): Καζάνα, Πανταζή, Τουλουμτζίδου 1, Χασιώτη, Λούδη, Σαφέτη, Σακελλαρίου, Μητάκου, Πετάση, Γκριφιόεν, Λούδη, Κροτό 1, Μερκουριάδη, Λουκοπούλου, Ευαγγέλου.