Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα φουνταριστού, Μανώλη Σολανάκη, στο πλαίσιο της μεταγραφικής ενίσχυσης του τμήματος ανδρών στο πόλο.

Μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του Λούκα Λόντσαρ στο τμήμα πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε ακόμη μία μεταγραφή φουνταριστού για το ρόστερ της νέας σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» απέκτησαν τον Μανώλη Σολανάκη, υπογράφοντας μαζί του μονοετές συμβόλαιο.

Ο Έλληνας πολίστας, έπειτα από έξι χρόνιας... θητείας στον Απόλλωνα Σμύρνης, θα φοράει το «ερυθρόλευκο» σκουφάκι. Σχετικά με τη μεταγραφή του στην ομάδα του Πειραιά υπογράμμισε τη χαρά και την τιμή του να το καλεί ο Ολυμπιακός.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μανώλη Σολανάκη. Ο διεθνής φουνταριστός (27/4/1994, 1,85μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου.

Την τελευταία εξαετία, ο Μανώλης Σολανάκης αγωνίστηκε στον Απόλλωνα Σμύρνης. Ηταν ο αρχηγός της ομάδας, με την οποία κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο, το LEN Challenger Cup της σεζόν 2022-23. Στην καριέρα του έχει κατακτήσει και ένα πρωτάθλημα Ρουμανίας, με την Στεάουα Βουκουρεστίου (2019-20), καθώς και ένα Κύπελλο Ελλάδας, με τον ΝΟ Βουλιαγμένης (2016-17). Τη σεζόν 2015-16, είχε αναδειχθεί κορυφαίος φουνταριστός του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Μανώλης Σολανάκης είναι διεθνής με όλες τις Εθνικές ομάδες της Ελλάδας.

Η δήλωση του Μανώλη Σολανάκη: "Είναι τεράστια χαρά και τιμή για εμένα, να αποτελώ μέλος του Ολυμπιακού και να φοράω το σκουφάκι μιας τόσο μεγάλης ομάδας! Ανυπομονώ. Όταν με κάλεσε ο Ολυμπιακός, ένιωσα μεγάλη τιμή και ενθουσιασμό, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη. Νομίζω, για κάθε αθλητή, το να τον ζητάει ο Ολυμπιακός είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Γνωρίζω τις απαιτήσεις και τους υψηλούς στόχους της ομάδας και θέλω να συμβάλω τα μέγιστα, για να βοηθήσω την ομάδα μας να εκπληρώσει τους στόχους της. Θα δίνω πάντα το 100% μου, με πάθος, αφοσίωση και σεβασμό στο σκουφάκι που θα φοράω και στην ιστορία της ομάδας. Ελπίζω να κάνω περήφανους τους φιλάθλους μας και να πανηγυρίσουμε τίτλους μαζί".

Προηγούμενες ομάδες:

2020-26 Απόλλων Σμύρνης

2019-20 Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

2016-19 ΝΟ Βουλιαγμένης

2012-16 ΠΑΟΚ

2008-12 ΝΟ Χανίων

Τίτλοι:

1 Πρωτάθλημα Ρουμανίας

1 LEN Challenger Cup

1 Κύπελλο Ελλάδας».