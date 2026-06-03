Ο Χατζηθεοδώρου νέος τεχνικός στον Πανιώνιο

O Θοδωρής Χατζηθεοδώρου άνοιξε κι επίσημα νέο κεφάλαιο στην προπονητική του καριέρα, καθώς ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον 49χρονο προπονητή.

Ο Θοδωρής Χατζηθεοδώρου έπειτα από έξι και πλέον χρόνια θητείας στην τεχνική ηγεσία της ομάδας πόλο ανδρών του ΠΑΟΚ, αλλάζει κι επίσημα σελίδα στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας στο τιμόνι της ομάδας ανδρών του Πανιώνιου.

Ο 49χρονος τεχνικός ανέλαβε προπονητής στον ΠΑΟΚ τον Φεβρουάριο του 2020, όταν διαδέχθηκε τον Πάνο Βέργο, δημιουργώντας ένα σταθερό κι ανταγωνιστικό σύνολο, με κορυφαία στιγμή την παρουσία στα ημιτελικά του πρωταθλήματος το 2024.

Τώρα από τη Θεσσαλονίκη κατηφορίζει στην Νέα Σμύρνη για το επόμενο βήμα στην προπονητική του καριέρα, αναλαμβάνοντας τον Πανιώνιο.

Η ανακοίνωση του Πανιώνιου

«Το Τμήμα Υδατοσφαίρισης του Πανιωνίου ΓΣΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Θοδωρή Χατζηθεοδώρου, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας.

Πρόκειται για έναν από τους πλέον καταξιωμένους ανθρώπους της ελληνικής υδατοσφαίρισης, με σπουδαία διαδρομή τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής.

Ο Θοδωρής Χατζηθεοδώρου συγκαταλέγεται στους κορυφαίους Έλληνες πολίστες όλων των εποχών. Ως αθλητής, άρχισε την καριέρα του στον Ηλυσιακό. Στον Ολυμπιακό αγωνίστηκε για 15 συνεχόμενα χρόνια (1995–2010), διατελώντας και αρχηγός της ομάδας.

Κατέκτησε 27 τίτλους, ανάμεσά τους 12 Πρωταθλήματα Ελλάδας, 11 Κύπελλα, καθώς και το Champions League (LEN Euroleague) το 2002. Το 2001 αναδείχθηκε Κορυφαίος Ευρωπαίος Παίκτης της Χρονιάς. Ακόμη, αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία στην Παρτιζάν Βελιγραδίου (κατακτώντας ξανά το Champions League το 2011), στον ΝΟ Χίου, στον Νηρέα Λαμίας και στον ΑΠΟΕΛ.

Ως διεθνής, φόρεσε το σκουφάκι της Εθνικής ομάδας 256 φορές, συμμετέχοντας σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, αποτελώντας βασικό πυλώνα των επιτυχιών της.

Μετά την ολοκλήρωση της τεράστιας αθλητικής του καριέρας, ο Θοδωρής Χατζηθεοδώρου ακολούθησε την προπονητική, αναλαμβάνοντας αρχικά καθήκοντα στον Υδραϊκό, όπου εργάστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία ως υπεύθυνος στις ακαδημίες του συλλόγου.

Στη συνέχεια ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, με τον οποίο συνέδεσε το όνομά του τα τελευταία επτά χρόνια. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον "Δικέφαλο του Βορρά", κατάφερε να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο και συνέβαλε ουσιαστικά στην αγωνιστική πρόοδο και την καθιέρωση της ομάδας σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Ακόμη, έχει διατελέσει προπονητής στον Νηρέα Λαμίας, καθώς και μέλος του τεχνικού team της Εθνικής Ανδρών.

Με βαθιά γνώση του αθλήματος, τεράστια εμπειρία, σύγχρονη προπονητική φιλοσοφία και ισχυρή προσωπικότητα, ο Θοδωρής Χατζηθεοδώρου αποτελεί έναν από τους πλέον αξιόλογους Έλληνες προπονητές της νέας γενιάς με τεράστια γνώση του αθλήματος και αποδεδειγμένη ικανότητα στη διαχείριση ομάδων και αθλητών, ειδικά των νεαρών.

Η ομάδα υδατοσφαίρισης Ανδρών του Πανιωνίου καλωσορίζει τον Θοδωρή και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία με την ομάδα μας!».