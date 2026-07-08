Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στις 7 Νοεμβρίου στον Πειραιά, αναλυτικά το πρόγραμμα της Waterpolo League ανδρών για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Την 7η αγωνιστική και στις 7 Νοεμβρίου θα γίνει στον Πειραιά το πρώτο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, όπως προέκυψε από την κλήρωση του πρωταθλήματος της Waterpolo League ανδρών, που έγινε το βράδυ της Τετάρτης (8/7) στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας.

Το πρωτάθλημα αλλάζει μορφή, περνά στις 14 ομάδες, όπου όλοι θα παίξουν με όλους και θα αρχίσει στις 26 Σεπτεμβρίου.

Με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, οι τέσσερις πρώτες ομάδες της κατάταξης θα αγωνιστούν στα play-offs για τον τίτλο, οι ομάδες που θα πάρουν τις θέσεις 5-8 θα παίξουν για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ενώ οι τέσσερις τελευταίες θα αγωνιστούν στα play out, για να προκύψουν οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν στην Α2 κατηγορία.

Το πρόγραμμα του Α΄ γύρου

1η αγωνιστική (26/9/26)

Εθνικός-Υδραϊκός

Περιστέρι-Απόλλων Σμύρνης

Πανιώνιος-Βουλιαγμένη

Χίος-ΠΑΟΚ

Π. Φάληρο-Χανιά

Παναθηναϊκός-Ηλυσιακός

Ολυμπιακός-Γλυφάδα

2η αγωνιστική (3/10/26)

Υδραϊκός-Περιστέρι

Βουλιαγμένη-Εθνικός

Απόλλων Σμ.-Χίος

Χανιά-Πανιώνιος

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Γλυφάδα-Π. Φάληρο

Ηλυσιακός-Ολυμπιακός

3η αγωνιστική (10/10/26)

Υδραϊκός-Βουλιαγμένη

Χίος-Περιστέρι

Εθνικός-Χανιά

Παναθηναϊκός-Απόλλων Σμ.

Πανιώνιος-Γλυφάδα

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Π. Φάληρο-Ηλυσιακός

4η αγωνιστική (17/10/26)

Χίος-Υδραϊκός

Χανιά-Βουλιαγμένη

Περιστέρι-Παναθηναϊκός

Γλυφάδα-Εθνικός

Απόλλων Σμ.-Ολυμπιακός

Ηλυσιακός-Πανιώνιος

ΠΑΟΚ-Π. Φάληρο

5η αγωνιστική (24/10/26)

Χανιά-Υδραϊκός

Παναθηναϊκός-Χίος

Βουλιαγμένη-Γλυφάδα

Ολυμπιακός-Περιστέρι

Εθνικός-Ηλυσιακός

Π. Φάληρο-Απόλλων Σμ.

Πανιώνιος-ΠΑΟΚ

6η αγωνιστική (31/10/26)

Υδραϊκός-Παναθηναϊκός

Γλυφάδα-Χανιά

Χίος-Ολυμπιακός

Ηλυσιακός-Βουλιαγμένη

Περιστέρι-Π. Φάληρο

ΠΑΟΚ-Εθνικός

Απόλλων Σμ.-Πανιώνιος

7η αγωνιστική (7/11/2026)

Γλυφάδα-Υδραϊκός

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Χανιά-Ηλυσιακός

Π. Φάληρο-Χίος

ΠΑΟΚ-Βουλιαγμένη

Πανιώνιος-Περιστέρι

Απόλλων Σμ.-Εθνικός

8η αγωνιστική (14/11/2026)

Υδραϊκός-Ολυμπιακός

Ηλυσιακός-Γλυφάδα

Παναθηναϊκός-Π. Φάληρο

Χανιά-ΠΑΟΚ

Χίος-Πανιώνιος

Βουλιαγμένη-Απόλλων Σμ.

Εθνικός-Περιστέρι

9η αγωνιστική (21/11/2026)

Ηλυσιακός-Υδραϊκός

Π. Φάληρο-Ολυμπιακός

Γλυφάδα-ΠΑΟΚ

Πανιώνιος-Παναθηναϊκός

Απόλλων Σμ.-Χανιά

Εθνικός-Χίος

Περιστέρι-Βουλιαγμένη



10η αγωνιστική (28/11/2026)

Π. Φάληρο-Υδραϊκός

ΠΑΟΚ-Ηλυσιακός

Ολυμπιακός-Πανιώνιος

Γλυφάδα-Απόλλων Σμ.

Παναθηναϊκός-Εθνικός

Χανιά-Περιστέρι

Βουλιαγμένη-Χίος

11η αγωνιστική (5/12/2026)

Υδραϊκός-ΠΑΟΚ

Πανιώνιος-Π. Φάληρο

Απόλλων Σμ.-Ηλυσιακός

Εθνικός-Ολυμπιακός

ΓΣ Περιστερίου-Γλυφάδα

Βουλιαγμένη-Παναθηναϊκός

Χίος-Χανιά

12η αγωνιστική (12/12/2026)

Υδραϊκός-Πανιώνιος

ΠΑΟΚ-Απόλλων Σμ.

Π. Φάληρο-Εθνικός

Ηλυσιακός-ΓΣ Περιστερίου

Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη

Γλυφάδα-Χίος

Χανιά-Παναθηναϊκός

13η αγωνιστική (19/12/2026)