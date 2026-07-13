O Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον διεθνή Ιταλό αμυντικό Βιτσέντζο Ντόλτσε, προς δικαίωση των όσων έγραψε το Gazzetta από τις 31 Μαΐου.

Ο Βιτσέντζο Ντόλτσε είναι και με τη... βούλα παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο 32χρονος Ιταλός αμυντικός, για την απόκτηση του οποίου είχε γράψει το Gazzetta από τις 31 Μαΐου, ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον διεθνή Ιταλό παίκτη.

Μετά τους Στάθη Καλογερόπουλο και Δημήτρη Νικολαΐδη, ο Ντόλτσε εντάσσεται στο «τριφύλλι», ανεβάζοντας περισσότερο τον αγωνιστικό πήχη.

Ο Ντόλτσε έπειτα από έξι χρόνια άφησε την Μπρέσια και βγαίνει για πρώτη φορά εκτός Ιταλίας για να παίξει σε συλλογικό επίπεδο.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Βιντσέντζο Ντόλσε για το τμήμα πόλο ανδρών.

Ο διεθνής Ιταλός (ημ. γέννησης 11/5/1995, 1,95μ.) αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο και θα ενταχθεί στην ομάδα πόλο ανδρών του συλλόγου. Ο Ντόλτσε ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σαλέρνο και τα τελευταία έξι χρόνια στην καριέρα του αγωνίστηκε στην Μπρέσια.

Σε συλλογικό επίπεδο έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο Ιταλίας με το σκουφάκι της Μπρέσια. Το 2015 κατέκτησε το EuroCup αγωνιζόμενος στην Ποζίλιπο. Με την Εθνική ομάδα της Ιταλίας, ο Ντόλτσε έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων ένα χρυσό και ένα ασημένιο σε παγκόσμια πρωταθλήματα και ένα χάλκινο σε ευρωπαϊκό. Ήταν μέλος της αποστολής της «σετεμπέλο» που έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς του Τόκιο και κατέλαβε την έβδομη θέση.

Το βιογραφικό του

2020-2026: Μπρέσια

2018-2020: Σπορτ Μάνατζμεντ

2016-2018: Κανοτιέρι Νάπολι

2013-2016: Ποζίλιπο

2011-2013: Σαλέρνο

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Βιντσέντζο Ντόλτσε τόνισε τα εξής: "Είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που γίνομαι κομμάτι του Παναθηναϊκού, αυτού του ιστορικού Συλλόγου. Υπάρχει ένα σπουδαίο πρότζεκτ εδώ, με φιλοδοξία να κατακτήσουμε τρόπαια τα επόμενα χρόνια.

Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν και να παίξω μπροστά στους απίστευτους φιλάθλους μας. Είμαι σίγουρος ότι η υποστήριξή τους θα είναι ο επιπλέον παίκτης μας και θα μας δώσει τη δύναμη να πετύχουμε σπουδαία πράγματα μαζί"».

