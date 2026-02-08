H Λανς ανέκτησε την κορυφή της βαθμολογίας, επικρατώντας της Ρεν (3-1), ενώ η Λιόν, αν και ζορίστηκε, πήρε το τρίποντο κόντρα στη Ναντ (1-0).

Ανέκτησε την κορυφή η Λανς, αφού επιβλήθηκε της Ναντ με 3-1, αν και είχε μείνει από το 65' με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Αγκιλάρ και προσπέρασε την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά με ματς περισσότερο. Οι φιλοξενούμενοι στο 8' πήραν το προβάδισμα με τον Λεπόλ, αλλά οι γηπεδούχοι στη συνέχεια συνήλθαν και με τον Εντουάρντ στο 41', τον Αγκιλάρ στο 54' και τον Σεν Μαξιμίν στο 78' πήρε το ματς.

Αγχωτική νίκη η Λιόν

Η Λιόν έφυγε με το διπλό από την έδρα της Ναντ, ενώ από το 58' έπαιζε με 10 παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Έντρικ. Ο Βραζιλιάνος πάτησε στον αστράγαλο τον Ταμπιμπού και ο διαιτητής του υπέδειξε την κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα. Νωρίτερα στο 25' ο Σουλκ πήρε την πάσα από τον Μορέιρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, σκορ που έμεινε μέχρι το φινάλε. Η ομάδα του Φονσέκα παρέμεινε στην 3η θέση και έφτασε τους 42 βαθμούς.

Επιστροφή στις νίκες για την Μπρεστ

Η Μπρεστ έκοψε τη φόρα της Λοριάν, καθώς νίκησε εντός έδρας με 2-0 και επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα. Αρχικά στο 50' ο Λαμπό Λασκαρί άνοιξε το σκορ και στο 77' ο Αζόρκ διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Με την απώλεια αυτή η Λοριάν έχασε έδαφος να βρεθεί πιο κοντά στις ευρωπαϊκές θέσεις, έμεινε στην 9η θέση και στο -3 από την εξάδα.