Μέσα σε κάτι λιγότερο από τρία χρόνια, ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να μετατρέψει την ισπανική «κατάρα» σε δικές του... παραστάσεις επί ισπανικού εδάφους.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε από την «Roig Arena» της Βαλένθια με μια μεγάλη νίκη, χάρη στο τρομερό buzzer beater τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Μια νίκη με την οποία επιβεβαίωσε ότι το... πάλαι ποτέ ισπανικό «ναρκοπέδιο» ανήκει στη σφαίρα του παρελθόντος. Και όχι μόνο στην πόλη των «Ταρόνιας».

Μέχρι και πριν απο τρία χρόνια η Ισπανία αποτελούσε πραγματικό... εφιάλτη του για τους «πράσινους» οι οποίοι γνώριζαν την μία ήττα μετά την άλλη. Είτε είχαν να αντιμετωπίσουν την Ρεάλ στη Μαδρίτη, είτε την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, είτε την Μπασκόνια στη Βιτόρια, είτε και την Βαλένθια εκτός έδρας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 16 Μαρτίου 2018, όταν και είχαν επικρατήσει της Ουνικάχα Μάλαγα με 90-79 (Ρίβερς 24, Γκιστ 16 - Νέντοβιτς 19, Τζεφ Μπρουκς 14) έως και το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου 2024 και δη λίγο πριν από το τζάμπολ με την Βαλένθια στο «Pabellón Fuente de San Luis» μετρούσαν 23 συνεχόμενες ήττες!

Αν μη τι άλλο ήταν... απαγορευμένη «ζώνη» τα παιχνίδια επί ισπανικού εδάφους για τον Παναθηναϊκό, μην μπορώντας να «σπάσει» την δυσμενή, αυτή, παράδοση.

Έσπαγε την μία «κατάρα» μετά την άλλη

Κάτι που στη συνέχεια και δη από εκείνο το παιχνίδι με την Βαλένθια, άρχισε να αλλάζει. Και άρχισε να αλλάζει ριζικά καθώς έσπαγε την μία «κατάρα» μετά την άλλη.

Μετά την πρώτη εκτός έδρας νίκη στην Ισπανία με 82-81 απέναντι στις «νυχτερίδες» όπου είχε προηγηθεί μια πενταετία γεμάτη ήττες, ο Παναθηναϊκός έδωσε συνολικά 14 παιχνίδια μέχρι και την πρόσφατη αναμέτρηση με την Βαλένθια η οποία κρίθηκε με την «βόμβα» του Αμερικανού φόργουορντ.

Σε αυτό το διάστημα κατάφερε να μετατρέψει το μέχρι πρότινος «ναρκοπέδιο» σε πραγματική... πασαρέλα καθώς μέτρησε εννέα νίκες και μόλις πέντε ήττες. Δύο από τη Ρεάλ, δύο από τη Βαλένθια (σ.σ. και οι δύο πέρυσι, μία στην κανονική περίοδο, μία στα playoffs) και μία από την Μπαρτσελόνα.

Παράλληλα κατάφερε να κερδίσει και σε έδρες όπου είχε λησμονήσει τη λέξη «νίκη». Συγκεκριμένα το 86-97 στην Μαδρίτη στις 29/2/2024 ήταν η πρώτη «πράσινη» νίκη ύστερα από 12 σερί ήττες, η επικράτηση στην Βαρκελώνη με 93-79 κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν ήταν η πρώτη ύστερα από 14 σερί ήττες, ενώ το 86-84 στη Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια με το buzzer beater του Ναν στις 9/10/2025 ήταν η πρωτη ύστερα από επτά σερί ήττες αντίστοιχα.