Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Κέντρικ Ναν και Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από την έδρα της Βαλένθια με 86-83 και σημείωσε τη δέκατη νίκη του στη φετινή EuroLeague με το ασύλληπτο «game winner» του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις.

Ξέχωρα από τον Αμερικανό αστέρα, οι Κέντρικ Ναν και Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν καταλυτικοί στην επικράτηση του Τριφυλλιού. Ο πρώτος κατέγραψε 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με το καθοριστικό τρίποντο ισοφάρισης (83-83), μεταξύ άλλων. Ο Έλληνας αθλητής μέτρησε 10 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, δείχνοντας πως είναι σε καλό δρόμο για να βρει τον εαυτό του στο παρκέ.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Ναν συμβούλεψε τον «Ρόγκα» με τα εξής λόγια: «Η αυτοπεποίθηση “σκοτώνει”. Μείνε έτσι».

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