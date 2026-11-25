Ναν: Η συμβουλή του στον Ρογκαβόπουλο (vid)
Ο Παναθηναϊκός πέρασε από την έδρα της Βαλένθια με 86-83 και σημείωσε τη δέκατη νίκη του στη φετινή EuroLeague με το ασύλληπτο «game winner» του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις.
Ξέχωρα από τον Αμερικανό αστέρα, οι Κέντρικ Ναν και Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν καταλυτικοί στην επικράτηση του Τριφυλλιού. Ο πρώτος κατέγραψε 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με το καθοριστικό τρίποντο ισοφάρισης (83-83), μεταξύ άλλων. Ο Έλληνας αθλητής μέτρησε 10 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, δείχνοντας πως είναι σε καλό δρόμο για να βρει τον εαυτό του στο παρκέ.
Σε βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Ναν συμβούλεψε τον «Ρόγκα» με τα εξής λόγια: «Η αυτοπεποίθηση “σκοτώνει”. Μείνε έτσι».
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"Confidence kills… Stay confident." 🥶☘️ Big buckets on the court, short interviews off it… 🤣 No long speeches needed after a win like that. Few words, straight to the point! 💚 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/ucnIUvj0rA— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 25, 2026
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