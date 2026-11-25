Δείτε την παρακάμερα από το «διπλό» του Παναθηναϊκού μέσα στη Βαλένθια και τους έξαλλους πανηγυρισμούς των παικτών των «πρασίνων».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε την παρακάμερα από το «διπλό» των «πρασίνων» μέσα στη Βαλένθια.

Τα στιγμιότυπα που ξεχωρίζουν είναι οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των παικτών του «τριφυλλιού», μετά από το νικητήριο τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Μάλιστα το βίντεο συνοδεύει κλασική μουσική.