Όπως και πέρυσι στα Playoffs, έτσι και τώρα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ξέρανε την Βαλένθια με Buzzer Beater για τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στην Ισπανία με 83-86!

Ο Παναθηναϊκός το έκανε ξανά! Ο Χέιζ-Ντέιβις το έκανε ξανά! Όπως και στο Game 2 των περσινών Playoffs, έτσι και φέτος, ο Αμερικανός φόργουορντ «ξέρανε» την Βαλένθια με την εκπνοή του αγώνα και χάρισε στους «πράσινους» μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη στην «Roig Arena» φτάνοντας στο 10-4 ρεκόρ.

Νωρίτερα είχε ευστοχήσει σ' ένα μεγάλο τρίποντο και ο Κέντρικ Ναν ο οποίος είχε φέρει το παιχνίδι στα ίσια (83-83) δίνοντας και το ψυχολογικό προβάδισμα στην ελληνική ομάδα. Πολύ καλό ματς από τον Τζέριαν Γκραντ (14π.), ο Ναν ήταν σημαντικός στο 2ο ημίχρονο, ενώ λύσεις πρόσφεραν επίσης οι Γιαμπουσέλε, Ρογκαβόπουλος.

Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ στοχευμένα στο ματς και στο μέτρο του δυνατού είχε σταματήσει τον ρυθμό που -δεδομένα- ήθελε να επιβάλλει η Βαλένθια. Και εν μέρει το κατάφερε, με τον Φαλ να ελέγχει την «εναέρια» κυκλοφορία και να κρατάει στους «πράσινους» προβάδισμα με 4-8 ύστερα από τα τρία πρώτα λεπτά. Έκτοτε ο Τσάβι Άλμπερτ αποφάσισε να αλλάξει την αρχική του πεντάδα με αποτέλεσμα να τρέξει 11-0 η ισπανική ομάδα (οι οκτώ πόντοι εκ των οποίων δια χειρός Άρμονι Μπρουκς) και να προηγηθεί με 15-8. Ουσιαστικά είχε αλλάξει το μομέντουμ του αγώνα και λίγο έλειψε να πάρει τον Παναθηναϊκό η... κάτω βόλτα. Όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ.

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Οι «πράσινοι» κατάφεραν να σταματήσουν τον φρενήρη ρυθμό που προσπαθούσε να επιβάλλει η Βαλένθια και με την είσοδο του Λεσόρ ισορρόπησαν το παιχνίδι και με δικό τους επιμέρους 11-2 πήραν προβάδισμα με 19-17 λίγο πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου (19-19). Ένα διάστημα όπου είχαν 8/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/3 βολές. 8-0 ριμπάουντ και 3 ασίστ για 3 λάθη. Ενώ οι γηπεδούχοι είχαν αντίστοιχα 5/10 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 6-4 ριμπάουντ και 5 τελικές πάσες για 2 λάθη.

Από τη στιγμή που δεν άφησε ο Παναθηναϊκός την Βαλένθια να επιβάλλει τον ρυθμό της, έφτασε στο σημείο να προηγηθεί και +7 πόντους (32-39) λίγο πριν από το ημίχρονο (34-39) ενώ θα μπορούσε να είχε φτάσει και διψήφια επίπεδα την διαφορά. Ο Τζέριαν Γκραντ είχε πετύχει 8 πόντους στο β' δεκάλεπτο (3/3διπ., 0/1τρ., 2/2β.), ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είχε ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του με αποκορύφωμα μια «μαγική» ασίστ στον Φαλ. Το ημίχρονο έκλεισε με τον Παναθηναϊκό να είχε 14/21 δίποντα, μόλις 1/9 τρίποντα, 8/9 βολές, 13-4 ριμπάουντ και 8 ασίστ για 5 λάθη. Ενώ η Βαλένθια είχε αντίστοιχα 11/20 δίποντα, 4/15 τρίποντα, 0/2 βολές, 11-6 ριμπάουντ και 9 τελικές πάσες για 6 λάθη.

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Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +9 (36-45) στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου αλλά έκτοτε τα λάθη του Φρανσίσκο έδωσαν την δυνατότητα στην Βαλένθια να τρέξει στο ανοικτό γήπεδο, να βρει ρυθμό ο Σορτς, τον Μίροτιτς να ευστοχεί έξω από τα 6.75 μέτρα και κάπως έτσι να πραγματοποιήσει σερί 13-0 για το 49-45 στα μέσα του γ' δεκαλέπτου. Ουσιαστικά ήταν το ίδιο διάστημα που είχε επιβάλλει τον ρυθμό της και στην 1η περίοδο του αγώνα. Το +4 για τη Βαλένθια είχε μείνει έως και το 27' ώσπου ο Ναν «όπλισε» και σε χρόνο dt βοήθησε τον Παναθηναϊκό να «απαντήσει» με 11-0 σερί για το +7 του «τριφυλλιού» (57-64) λίγο πριν από το τέλος της 3ης περιόδου (59-64). Έως και το 30' ο Παναθηναϊκός (Γκραντ 10π., Ναν 10π., Λεσόρ 9π.) είχε «γεμίσει» την στατιστική με 19/30 δίποντα, 4/16 τρίποντα, 14/17 βολές, 22-8 ριμπάουντ και 15 ασίστ για 9 λάθη, ενώ αντίστοιχα η Βαλένθια 15/27 δίποντα, 8/24 τρίποντα, 5/12 βολές. 15-8 ριμπάουντ, 14 ασίστ για 7 λάθη.

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Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε και με +8 πόντους (62-70) στο 32' και έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι μετά και το ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Όμως όπως και σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα, έτσι και στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, δεν μπόρεσε να «τελειώσει» το παιχνίδι. Το «τριφύλλι» έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, έδωσε εύκολους πόντους στο τρανζίσιον στην Βαλένθια και κάπως έτσι οι γηπεδούχοι έτρεξαν επιμέρους σκορ 10-2 για το δικό τους προσπέρασμα για το 74-72 στο 34'. Οι «πράσινοι» ξαναπήραν προβάδισμα με 77-78 με το ματς να πηγαίνει «μία σου και μία μου». Βαλένθια για το 79-78, Παναθηναϊκός για το 79-80 με 01:34 για το τέλος. Ο Μπρουκς με Layup το 81-80 ενώ ο Ρογκαβόπουλος αστόχησε στα 59''. Ακολούθησε καλάθι του Σορτς για το 83-80 ενώ ακολούθησε το τρίποντο του Ναν για το 83-83. Ώσπου στο τέλος ο τρομερός Χειζ-Ντέιβις έβαλε και πάλι την υπογραφή του μέσα στην Βαλένθια!

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… κατέβασε αρκετά την Βαλένθια όσον αφορά τις επιθετικές της συνήθειες, με εξαίρεση μόνο κάποια «κενά» διαστήματα όπου οι Ισπανοί έτρεξαν, την υποχρέωσε ο Παναθηναϊκός σε χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα, έλεγξε τον ρυθμό, ενώ πήρε και δύο μεγάλα σουτ από τους Ναν και Χέιζ-Ντέιβις.

κατέβασε αρκετά την Βαλένθια όσον αφορά τις επιθετικές της συνήθειες, με εξαίρεση μόνο κάποια «κενά» διαστήματα όπου οι Ισπανοί έτρεξαν, την υποχρέωσε ο Παναθηναϊκός σε χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα, έλεγξε τον ρυθμό, ενώ πήρε και δύο μεγάλα σουτ από τους Ναν και Χέιζ-Ντέιβις. MVP O… Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Με την τριποντάρα της νίκη το αξίζει και με το παραπάνω!

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Με την τριποντάρα της νίκη το αξίζει και με το παραπάνω! ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τζέριαν Γκραντ (14π.), Κέντρικ Ναν (13π.) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (10π.)

Τζέριαν Γκραντ (14π.), Κέντρικ Ναν (13π.) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (10π.) ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο καλύτερος της Βαλένθια έχοντας 15 πόντους και 7 ασίστ.

ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο καλύτερος της Βαλένθια έχοντας 15 πόντους και 7 ασίστ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κάμερον Τέιλορ ο οποίος είχε 0/5 δίποντα.

ο Κάμερον Τέιλορ ο οποίος είχε 0/5 δίποντα. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έλεγξε τα ριμπάουντ (34 έναντι 38 των πρασίνων) και το κακό ποσοστό της Βαλένθια στις βολές (10/19).

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 34-39, 59-64, 83-86.

VALENCIA BASKET (Coach: Xavier Albert) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 13 N. SAKO * 23:26 13 6/6 0/0 1/6 100.0% 2 5 7 2 1 1 0 1 4 - 20 0 T. SHORTS * 25:33 15 6/11 1/4 0/0 46.7% 0 1 1 7 2 3 0 1 5 - 18 33 N. MIROTIC * 20:15 8 1/2 2/3 0/0 60.0% 1 2 3 0 1 0 1 2 1 - 8 1 K. TAYLOR * 23:53 5 0/5 1/3 2/2 12.5% 0 4 4 1 2 2 0 1 2 - 4 5 M. SAINT-SUPERY * 15:31 5 2/4 0/2 1/1 33.3% 0 0 0 0 1 1 0 1 3 - 2 BENCH 8 D. OSETKOWSKI 19:09 6 1/2 1/3 1/2 40.0% 2 2 4 0 0 2 0 1 1 - 8 12 A. BROOKS 21:14 14 4/5 2/9 0/0 42.9% 0 2 2 1 1 0 0 3 1 - 6 7 A. CARDENAS 11:50 7 1/1 1/1 2/2 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 4 1 - 5 16 M. GUEYE 11:21 4 0/0 1/1 1/4 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 2 - 4 20 G. CORBALAN 12:55 4 1/1 0/2 2/2 33.3% 0 2 2 2 1 0 0 3 1 - 3 10 O. MOORE 05:52 2 1/2 0/1 0/0 33.3% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - 0 2 J. PUERTO 09:01 0 0/0 0/1 0/0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 TEAM TOTALS 83 23/39 9/30 10/19 46.4% 13 21 34 16 11 9 1 19 21 - 85