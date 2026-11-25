Ομπράντοβιτς: Η έκρηξή του στο τάιμ άουτ του Παναθηναϊκού (vid)
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τα... έψαλε για τα καλά στους παίκτες του κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ στο τεράστιο διπλό του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βαλένθια!
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο πολύπειρος Σέρβος τεχνικός άρχισε τα... γαλλικά προς τους αθλητές του, με το πρόσωπό του να παίρνει το... γνωστό χρώμα σε τάιμ άουτ, όταν ακόμα το σκορ ήταν στο 28-27 υπέρ της ισπανικής ομάδας, στη δεύτερη περίοδο.
Μετά το τάιμ άουτ, το Τριφύλλι πάτησε γκάζι και πήρε τα ηνία της αναμέτρησης με ικανοποιητικές διαφορές, με την επίδραση του Ζοτς να αποδεικνύεται γι' ακόμη μια φορά στην απόδοση των αθλητών του.
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Δείτε το σχετικό βίντεο:
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