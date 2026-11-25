Βαλένθια - Παναθηναϊκός 83-86: Η τρελή περιγραφή για το νικητήριο τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις το έκανε ξανά! Όπως και στο Game 2 των περσινών playoffs, έτσι και τώρα, ο Αμερικανός φόργουορντ «ξέρανε» στο «μηδέν» την Βαλένθια χαρίζοντας στον Παναθηναϊκό μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη.
Την ώρα που πήρε την μπάλα οι εκφωνητές στην Euroleague TV το... έβλεπαν να ερχόταν! «Όχι ξανά! Ξανά! Ξανά» φώναζε ο Τζο Αρλάουκας που ήταν ο σχολιαστής της αναμέτρησης, μην μπορώντας να πιστέψουν ότι ο Χέιζ-Ντέιβις χτύπησε και πάλι στο ίδιο γήπεδο και στο ίδιο χρονικό σημείο!
Βάλτε δυνατά τον ήχο και απολαύστε
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
HE DID IT AGAIN?! SAME PLACE, SAME MAN, HOW?! 🤯 @NIGEL_HAYES history repeats, he really did it AGAIN GAME WINNER IN ROIG ARENA 🚨 #MotorolaMagicMoment @Moto I @Paobcgr https://t.co/cwUWwuSMIy— EuroLeague (@EuroLeague) November 24, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.