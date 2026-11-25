Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τρέλανε και την Euroleague με το τρομερό buzzer beater, με τον Τζο Αρλάουκας να... τρελαίνεται!

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις το έκανε ξανά! Όπως και στο Game 2 των περσινών playoffs, έτσι και τώρα, ο Αμερικανός φόργουορντ «ξέρανε» στο «μηδέν» την Βαλένθια χαρίζοντας στον Παναθηναϊκό μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη.

Την ώρα που πήρε την μπάλα οι εκφωνητές στην Euroleague TV το... έβλεπαν να ερχόταν! «Όχι ξανά! Ξανά! Ξανά» φώναζε ο Τζο Αρλάουκας που ήταν ο σχολιαστής της αναμέτρησης, μην μπορώντας να πιστέψουν ότι ο Χέιζ-Ντέιβις χτύπησε και πάλι στο ίδιο γήπεδο και στο ίδιο χρονικό σημείο!

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