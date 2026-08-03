Προσκύνημα στον τόπο του Ντανίλοβιτς

Ο Νίκος Παπαδογιάννης θεωρεί την αποψινή εικόνα του Ολυμπιακού απογοητευτική. Διότι η συνταγή «όσα πάνε κι όσα έρθουν» είναι δίκοπο μαχαίρι.

Η συννεφιασμένη μέρα φάνηκε από το πρωί, αν και οι μαθημένοι σε παγερά κλιματα έβλεπαν λιακάδα. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαζε το ένα τρίποντο μετά το άλλο και πανηγύριζε σαν να ζούσε το παιχνίδι της ζωης του, αλλά στο βάθος του πλάνου ο Γιώργος Μπαρτζώκας ένιωθε τα μαλλιά του να ασπρίζουν.

«Πονάνε τα μάτια μου», έγραφα από το δικό μου μετερίζι την ίδια ώρα. Οι Ιταλοί ανταπέδιδαν με καρφώματα εν ριπή οφθαλμού σχεδόν όλα τα (ουκ ολίγα) καλάθια του Ολυμπιακού και έκαναν το ελληνικό καλάθι να στενάζει, σε μία επίδειξη του επιθετικού οίστρου που δεν γνώριζαν καν ότι διαθέτουν.

Οι αλλεργικοί στο φάουλ σκοπιμότητας «κόκκινοι» περίμεναν ταξί για να επιστρέψουν στα μετόπισθεν, αλλά ταξί βράδυ Πέμπτης στη «Χοντρή» (έτσι αποκαλούν τη Μπολόνια οι Ιταλοί) δεν βρίσκεις ούτε με μέσο τον Πάπα. Eκτός αν περάσει και σε πάρει ο Κίμι Αντονέλι.

«Βάλτε όσα νομίζετε και εμείς θα βάλουμε περισσότερα», λέει η συνταγή του φετινού Ολυμπιακού. Η διαβολεμένη Βίρτους που ονειρεύεται να γίνει Παρί υποτιμήθηκε βάναυσα και η τιμωρία ήταν μία ντουζίνα καρφώματα (για να μη πω δεκαπενταριά) και μία ντουζίνα (παρά ένα) τρίποντα, το τελευταίο από τα οποία ήταν το φαρμακερό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έριξε στο παρκέ τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ για να βγάλει την τελευταία άμυνα πάνω στον Μάρκους Καρ, αλλά μέχρι νεωτέρας ο χρυσοπληρωμένος «μίστερ Μ-Μ» είναι λιγότερο κι από Γουόκαπ, εκτός αν κριτήριο αποτελούν αποκλειστικά οι ασίστ.

Ο Καρ το μπουμπούνισε λες και ήταν μετεμψύχωση του Ντανίλοβιτς ή του Τζινόμπιλι και το σκάρτο δίλεπτο των πανηγυρισμών για το παρ’ ολίγον νικητήριο καλάθι του Γιαν Μοντέρο στα 6’’ βγήκε ξινό. «Σε κάθε ματς θα καθαρίσει άλλος», βιάστηκε να παιανίσει το κουτάκι του chat στη ζωντανή κάλυψη του αγώνα εδώ στο Gazzetta.

Ναι, αλλά το «βάλτε όσα θέλετε» είναι ύπουλη παγίδα. Οι αντίπαλοι μπορεί να μην διαθέτουν ολόκληρη συμμορία από MVP, αλλά αν τους επιτραπεί να παίξουν το ματς σε μια ζαριά μπορούν κάλλιστα να εκθέσουν μία άμυνα που δεν έχει μάθει να παίζει άμυνα.

Πόσοι παίκτες του φετινού Ολυμπιακού έχουν αμυντικό φίλτρο, πόσοι θα βουτήξουν στο παρκέ και πόσοι θα θυσιάσουν τα παΐδια τους για να κερδίσουν ένα επιθετικό φάουλ; Το αξιόλογο ντεμπούτο του Μπράιαντ Ντάνστον επιβραβεύτηκε με επαίνους, αλλά το ίδιο φεγγάρι έχει και σκοτεινή όψη. Η ομάδα ολόκληρη εκτίθεται όταν ένας 40άρης που κάνει ντεμπούτο είναι ο καλύτερος αμυντικός της.

Ναι, ξέρω, ο Εντιάι, το ελικόπτερο. Δεκαεπτά πόντοι στη δ' περίοδο. Άλλο ένα νόμισμα με δύο όψεις. Ο Σενεγαλέζος έκανε εμφάνιση που θα του χάριζε αυτομάτως συμβόλαιο του ΝΒΑ αν υπήρχαν κατάσκοποι με ετοιμοπόλεμο στυλό στις κερκίδες του αγαπημένου Παλαντόζα, αλλά έμοιαζαν με κάποιου είδους τεχνητή αναπνοή τα όργιά του στην δ’ περίοδο. Ο Ολυμπιακός δεν θα χρειαζόταν να σκαρφαλώσει στις πλάτες του Εντιάι εάν ένιωθε γερά τα πόδια του.

Ναι μεν η κόπωση από τα συνεχόμενα ντέρμπι και ταξίδια αποτελεί ισχυρή δικαιολογία, αλλά κουρασμένοι ήταν και οι Ιταλοί, και δίχως την πολυτέλεια των 12-15 ετοιμοπόλεμων διεθνών. Η Βίρτους τελείωσε τον αγώνα χωρίς μώλωπες και χωρίς νυχιές.

Το νικητήριο τρίποντο του Καρ κλέβει τις εντυπώσεις, ελλά στο δικό μου μυαλό έμεινε η προηγούμενη κατοχή της Βίρτους, όπου τρεις Ιταλοί άρπαξαν τη μπάλα μέσα από τα χέρια του αφηρημένου Φουρνιέ (ο οποίος ένιωθε την κούραση περισσότερο απ’ όλους), ενώ στη συνέχεια ο Καρ με τον Ντιαρά έστησαν παιχνίδι «πίσω πόρτας», alley oop που λέμε στα νεοελληνικά, μέσα σε τρία τετραγωνικά και σε πυκνοκατοικημένη ρακέτα. Σαν να μην υπήρχε αντίπαλος.

Οι Φουρνιέ και Βεζένκοφ δεν πέτυχαν πόντο στη δ’ περίοδο, ο Ολυμπιακός ναρκισσεύτηκε πιστός στις συνήθειές του όταν ανέτρεψε μισόσβηστος και με επίδειξη προσωπικότητας το 68-61, η Βίρτους κέρδισε δίκαια, υπενθυμίζοντας ότι η Euroleague κατοικείται από θνητούς.

Κόντρα σε όσα ονειρεύονται οι φανατικοί, οι άσχετοι και οι φανατικοί άσχετοι, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν θα φτάσουν αναίμακτα στο Άμπου Ντάμπι. Και ας μην έεχουν πολλούς αντιπάλους στο δικό τους μπόι.

Για όλα τα υπόλοιπα, σας παραπέμπω στο αποψινό Gazz Floor, όπου μάλιστα κάνει το ντεμπούτο του με την ομαδάρα μας ο εξαίρετος Στέφανος Μακρής σε ρόλο αναλυτή. Η αγαπημένη σας εκπομπή απέχει μόλις ένα κλικ και θα τη βρείτε εδώ