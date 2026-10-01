Η φανέλα με το νούμερο «72»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης χαιρετίζει τη θεαματική επιστροφή του Λευτέρη Μαντζούκα και ανυπομονεί να τον ξαναδεί ντυμένο στα μπλε.

Ποιος είναι αυτός που φοράει τη φανέλα του Λευτέρη Μαντζούκα στον Παναθηναϊκό; Συγγνώμη κιόλας για τη χοντράδα, αλλά μήνες και μήνες δυσκολευόμουν να χωνέψω ότι το σούπερ ταλέντο αυτής της γενιάς θα πάει χαμένο και θα ξεθυμάνει ανάμεσα σε τυφλά πονταρίσματα (Άρης, Μαρούσι, NCAA) και σε μισόλογα για κάποιο απροσδιόριστο θέμα υγείας.

Ακόμα και αν αφαιρεθούν αυτά από την εξίσωση, ο Μαντζούκας του προηγούμενου Παναθηναϊκού δεν ήαν παρά μία σκιά που φανταζόμασταν όσο τον καμαρώναμε να κάνει θραύση με τις μικρές εθνικές ομάδες. Ο φίλος μας ο Λευτεράκης απήλθε, ξαναήλθε και ευτυχώς δεν παρήλθε.

Η απόφαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να τον λανσάρει βασικό στα τελευταία φιλικά και στα πρώτα επίσημα δεν ήταν συμβολικής σημασίας ούτε απλή σπονδή στην ανάγκη να ανανεωθεί ο ελληνικός πυρήνας του Παναθηναϊκού.

Κάπου ανάμεσα στην από δω και στην από δω πλευρά του Ατλαντικού, ο 23χρονος Μαντζούκας δούλεψε, αναζήτησε και ξαναβρήκε τον εαυτό του και εμφανίστηκε ξανανιωμένος, έτοιμος εκ πρώτης όψεως να καλύψει τροχάδην το χαμένο έδαφος. Βάζει τη μπάλα στο παρκέ, σουτάρει με κτηνώδη αυτοπεποίθηση, ανεβαίνει στη θέση «3», παίζει και αξιοπρεπή άμυνα.

Δεν ξέρω ποιόν ρόλο είχε σε αυτήν την αναζωογόνηση ο Σέρβος, αλλά αν μας παραδώσει έναν καινούριο Μαντζούκα θα προσφέρει ουρανομήκη υπηρεσία στο ελληνικό μπάσκετ.

Θεωρώ δεδομένο ότι θα τον ξαναδούμε ντυμένο στα μπλε με την Ανδρών πλέον, στο τόσο κρίσιμο «παράθυρο» του Νοεμβρίου, όπου η Εθνική πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει τη Γεωργία, αλλά και να ξαναφορέσει τη στολή του καμικάζι για να ταξιδέψει στην Ισπανία. Δεν έχουμε δα πολλούς παίκτες ικανούς να βάλουν 16 πόντους με 4 τρίποντα σε ένα δεκάλεπτο Euroleague, ανεξαρτήτως αντιπάλου.

Ναι, υπάρχει και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, έτοιμος και αυτός να επιστρέψει ζεστός στην «επίσημη αγαπημένη». Ο Παναθηναϊκός έχει ταξίδι στη Βαλένθια δύο βράδια πριν από την επίσκεψη των Γεωργιανών.

Ξέφυγα λίγο, αλλά δεν βρίσκω πολλά να γράψω για το ματσάκι του Παναθηναϊκού με τη αναιμική Βιλερμπάν, προτού ακόμη πιω τον πρώτο καφέ της ημέρας. Υποτίθεται ότι οι πολλές απουσίες των «πρασίνων» θα δημιουργούσαν έλλειμμα στήριξης, αλλά ο Παναθηναϊκός του Σεπτεμβρίου έχει βρει τη συνταγή της νίκης και την εφαρμόζει στην εντέλεια απέναντι σε αντιπάλους αυτού του βεληνεκούς.

Το ρεπερτόριο αποτελείται από άμυνα με νύχια και δόντια ώστε να γράψει το κοντέρ των άλλων αριθμό που αρχίζει από «7», διψήφιο αριθμό stocks (steals + blocks, 7+4 χθες), τρεχάλα στο ανοιχτό γήπεδο, πλουραλισμό, αθλητικότητα και σκορ από διάφορες πηγές, με μοναδικό σολίστ τον Σιλβέν Φρανσίσκο, που χθες έγραψε 19 πόντους σε 19 λεπτά.

Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι το οργανωμένο χάος που φέρνει μαζί του ο Γάλλος αρέσει στον «Ζοτς» χωρίς καλούπωμα και καλιμπράρισμα, αλλά δεν ξέρω κιόλας. Μπορεί να έχω στο μυαλό μου έναν Ομπράντοβιτς που δεν υπάρχει πια.

Το ευνοϊκό πρόγραμμα των πρώτων εβδομάδων είναι ο καλύτερος σύμμαχος του Παναθηναϊκού ώσπου να επιστρέψουν ο Ναν, ο Σλούκας και ο Χέις-Ντέιβις: επτά αγώνες στο ΟΑΚΑ, και ένας μόνο εκτός Ελλάδας, στο παλαιό σπίτι του Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι.

Η έδρα μπορεί να δώσει νίκες σε βραδιές όπου η πλάστιγγα θα κλυδωνίζεται (όπως στο εγχώριο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, άσχετα αν η προσευχή του Όσμαν απαντήθηκε) και να προσφέρει ξένοιαστες βραδιές απέναντι σε ομάδες γυμνασιακού επιπέδου όπως η Βιλερμπάν και η Παρί.

Η αυριανή αναμέτρηση με τη Μακάμπι μπορεί να αποδειχθεί λιγότερο αναίμακτη, ενώ στον μεθεπόμενο τόνο καταφτάνουν στην Αθήνα η Φενέρ του Σάρας και η Χάποελ του Ιτούδη, φουλ του παλιόφιλου, την ίδια ώρα που ο άσπονδος εχθρός θα βασανίζεται σε αφιλόξενες έδρες.

Το επόμενο στοίχημα για τον Ομπράντοβιτς θα είναι να εξοικονομήσει χρόνο για να σκαρώσει μία ταχυρρυθμη φθινοπωρινή «προετοιμασία» ώστε να ενσωματώσει τους απόντες και να τους κουμπώσει με τουςνεοφερμένους, αυτό που θα γινόταν στις αρχές του Σεπτέμβρη.

«Τον καλό Παναθηναϊκό περιμένω να τον δω από τον Φλεβάρη και μετά», είπε στο χθεσινό Gazz Floor ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Τα επιχειρήματά του μπορείτε να τα ακούσετε με ένα απλό κλικ σε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο. Σόρι, αλλά αν δεν παρακολουθείτε την εκπομπάρα μας δεν έχετε απολύως καμία δικαιολογία.