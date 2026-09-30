«Κάντε στην άκρη, το κράτος είμαι εγώ»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης βλέπει τον Ολυμπιακό να κοιτάζει τους πάντες αφ' υψηλού ακόμα και όταν οι μάρκες συσσωρεύονται στην απέναντι πλευρά του τραπεζιού.

Ο ωραίος νέος είπε την προτελευταία λέξη και κατόπιν κάθισε στην άκρη για να απολαύσει το savoir comment των παλιών. Μετά από το καλαθι με το οποίο έγραψε το 79-82 δυόμισυ λεπτά πριν από το τέλος, ο Γιαν Μοντέρο δεν ξανακούμπησε τη μπάλα, παρά μόνο για να εκτελέσει τις βολές της (εύκολης) χαριστικής βολής λίγο πριν το φινάλε.

Οι Λιθουανοί προσπέρασαν με 84-82 και νόμιζαν ότι θα κέρδιζαν, έχουν άλλωστε ομαδάρα, αλλά ο Ολυμπιακός τους κοίταξε με εκείνο το βλέμμα που λέει: «Ό,τι και αν κάνετε, στο τέλος θα χάσετε». Τέσσερις φορές προηγήθηκαν στο τελευταίο τρίλεπτο, τέσσερις φορές δέχθηκαν άμεση απάντηση ν ριπή οφθαλμού. «L'État, c'est moi», ανακοίνωσε με λουδοβίκειο ύφος ο Εβάν Φουρνιέ: «Το κράτος είμαι εγώ». Και σ' όποιον αρέσω.

Ο Σάσα Βεζένκοφ εναπόθεσε στο τραπέζι της βραδιάς το δικό του MVP και ανέλαβε να διεκπεραιώσει τα υπόλοιπα με μπάσκετ Ολυμπιακού. Εάν ο Φουρνιέ απάντησε στις προκλήσεις με εκκωφαντικά τρίποντα (το 84-85 στα 1:33 και το 88-90 στα 0:44), ο Βεζένκοφ μίλησε με υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο και πάντως χωρίς να τραβάει τα σουτ από τα μαλλιά: δίποντο στο 79-78, δίποντο στο 86-85. Με αδυσώπητο σημάδι στα αργά πόδια του Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Από ασίστ του Μοντέρο και τα δύο, τώρα που τα ξαναβλέπω: την 6η και την 7η. Τελικά την άγγιξε τη μπάλα στο φινάλε ο νεοσύλλεκτος, όχι όμως για να παίξει εναντίον πολλών αλλά για να γίνει facilitator τύπου Γουόκαπ. Ο πρωταθλητής της Ευρώπης είναι εδώ και δεν ενοχλείται ιδιαίτερα όταν τον φοβερίζουν. Μπορεί ακόμη να απέχει αρκετά από το τελειοποιημένο προϊόν, αλλά τη νίκη την έχει κάνει συνήθεια. Το μοναδικό θύμα που του ξέφυγε ήταν η Ρεάλ, ίσως επειδή η λεγάμενη διψούσε διακαώς για ρεβάνς μετά τον χαμένο τελικό της Αθήνας.

Σύμφωνοι, ελλείψει Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός δεν διέθετε στο Κάουνας σέντερ-άγκυρα σαν τον ανίκητο στο low post Βαλαντσιούνας των 7 ασίστ, ούτε όμως χρειαζόταν τέτοιον για να φύγει νικητής από το γήπεδο όπου μαρτύρησε στον τελικό του 2023. O Γιώργος Μπαρτζώκας έβαλε τον μαχητή τσέπης Ταϊρίκ Τζόουνς να κονταροχτυπηθεί πυξ λαξ με το θηρίο, αλλά κάπως έτσι κράτησε ξεκούραστο τον Ντόντα Χολ για το φινάλε.

Ο απίθανος Εμπάι Εντιάι (ή Εντζάι αν προτιμάτε) φαίνεται πολύ περισσότερο «παίκτης Ολυμπιακού» απ’ όσο νόμιζα, με διαφορετικό όμως τρόπο και με διαφορετική συνταγή. Είναι ο παίκτης που γίνεται μία άμυνα μόνος του (και που παίρνει ψυχές γύρω από το καλάθι) όσο μαζεύει ανάσες ο Βεζένκοφ ή οποιοσδήποτε άλλος παίκτης της «μπροστινής γραμμής» χρειάζεται ανάσες.

Ο Τάισον Γουόρντ πάει να γίνει αναντικατάστατος, αφού είναι ο μοναδικός περιφερειακός που συνδυάζει άθικτο αμυντικό φίλτρο και έφεση στο τρεχαλητό. O δε Μοντέρο παρέλαβε τη μπαγκέτα νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, στο 3ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ο Κάρσεν Έντουαρντς απειλούσε να κλέψει την ταυτότητα του σταθερά άκεφου Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Το σκορ ήταν 52-48 και ο Μπαρτζώκας στράφηκε στο παλικαράκι από την Καραϊβική: «Από τώρα και στο εξής, η ομάδα είναι δική σου».

«Και να προσέχεις τον Ντόρσεϊ γιατί σήμερα κάνει του κεφαλιού του και μου 'ρχεται να τον αρπάξω από την αφάνα», θα μπορούσε να προσθέσει. Όταν δίπλα στον Δομινικανό επιστρατεύτηκε ο Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός απέκτησε ηγετικό δίδυμο στην περιφέρεια. Το μόνο που χρειαζόταν για να δέσει το γλυκό, ήταν να ξεκουραστεί λίγο ο Βεζένκοφ από τις συγκρούσεις με τον στριφνό Τουμπέλις ώστε να ξαναμπεί στο παιχνίδι δριμύτερος.

Αλήθεια, πώς κατόρθωσε η Εθνική μας να κρατήσει σε ρηχά νερά αυτόν τον εκκολαπτόμενο πρίγκιπα της Βαλτικής στον περυσινό προημιτελικό της Ρίγα; Α, ναι, ξέχασα. Απέναντί του εκείνο το βράδυ ο Τουμπέλις είχε ένα θαύμα της ελληνικής (και της αφρικανικής) φύσης. Του υποκλίθηκε με σεβασμό του Γιάνναρου και του έβαλε συμβολικά ακριβώς 1 πόντο, με 0 στα 10 σουτ.

Τα υπόλοιπα, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό αλλά και για το ηχηρό διπλό του Άρη στη Γαλλία, τα είπαμε χαρτί και καλαμάρι στο χθεσινοβραδυνό Gazz Floor. Επειδή η εκπομπάρα μας δεν μπαγιατεύει, εσείς που για κάποιον λόγο τη χάσατε μπορείτε να την παρακολουθήσετε ετεροχρονισμένα με ένα κλικ σε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο. Απόψε επιστρέφουμε μετά το Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν για να σας κάνουμε αιφνιδιαστικές ερωτήσεις.