Εντιάι: «Το θέμα μας είναι η άμυνα - Με εμπιστεύεται ο Μπαρτζώκας»

Ο Εμπάι Εντιάι έκανε το δικό του σχόλιο για την ήττα του Ολυμπιακού από τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία.

Ο Καρ πλήγωσε τον Ολυμπιακό στην τελευταία επίθεση του αγώνα. Με buzzer beater τρίποντο, έδωσε τη νίκη στη Βίρτους Μπολόνια με 96-94 για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague.

Κορυφαίος από πλευράς των «ερυθρόλευκων», ήταν ο Εμπάι Εντιάι, ο οποίος σε δηλώσεις του στη NOVA μετά το ματς, στάθηκε στην άμυνα, η οποία χρειάζεται βελτίωση, ενώ μίλησε και για τον coach Μπαρτζώκα.

Ο Εντιάι είπε

«Σκληρό και δύσκολο παιχνίδι, η Μπολόνια έπαιξε καλά. Δεν έπρεπε να δεχθούμε 93 πόντους. Παίξαμε καλά στην επίθεση και πήραμε τα ριμπάουντ. Το θέμα μας ήταν η άμυνα. Αυτό πρέπει να βελτιώσουμε. Έχουμε χρόνο να διορθώσουμε πράγματα. Με εμπιστεύεται ο κόουτς Μπαρτζώκας. Η υποδοχή στον Ολυμπιακό ήταν εξαιρετική. Ελπίζω σύντομα να ζήσω ένα παιχνίδι εντός έδρας».