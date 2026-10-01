Βίρτους - Ολυμπιακός: Το τρίποντο-μαχαιριά που «ξέρανε» τους ερυθρόλευκους στην Μπολόνια

Νίκος Καρφής
Βίρτους - Ολυμπιακός: Το τρίποντο-μαχαιριά που «ξέρανε» τους ερυθρόλευκους στην Μπολόνια
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε το τρίποντο του Καρ που... εκτέλεσε τον Ολυμπιακό στην εκπνοή στο ματς με τη Βίρτους.

Ο Ολυμπιακός πληγώθηκε στο τέλος από τη Βίρτους Μπολόνια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Καρ πήρε την ευθύνη στο τέλος και με ένα απίθανο buzzer beater τρίποντο χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 96-94.

Ο παίκτης της Βίρτους βρήκε στόχο σε φοβερό off balance από τις 45 μοίρες σε κίνηση, υπογράφοντας την πρώτη νίκη των Ιταλών στη φετινή διοργάνωση.

Δείτε την εκτέλεση

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     