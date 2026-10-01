Βίρτους - Ολυμπιακός: Το τρίποντο-μαχαιριά που «ξέρανε» τους ερυθρόλευκους στην Μπολόνια
Ο Ολυμπιακός πληγώθηκε στο τέλος από τη Βίρτους Μπολόνια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Καρ πήρε την ευθύνη στο τέλος και με ένα απίθανο buzzer beater τρίποντο χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 96-94.
Ο παίκτης της Βίρτους βρήκε στόχο σε φοβερό off balance από τις 45 μοίρες σε κίνηση, υπογράφοντας την πρώτη νίκη των Ιταλών στη φετινή διοργάνωση.
Δείτε την εκτέλεση
🔥 Nouveau buzzer. Cette fois-ci du côté de la Virtus ! 🇮🇹— EuroLeague France 🇫🇷 (@EuroLeagueFr) October 1, 2026
Quel shoot ! #EuroLeague pic.twitter.com/IHPYD9UP7e
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