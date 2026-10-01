Δείτε το τρίποντο του Καρ που... εκτέλεσε τον Ολυμπιακό στην εκπνοή στο ματς με τη Βίρτους.

Ο Ολυμπιακός πληγώθηκε στο τέλος από τη Βίρτους Μπολόνια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Καρ πήρε την ευθύνη στο τέλος και με ένα απίθανο buzzer beater τρίποντο χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 96-94.

Ο παίκτης της Βίρτους βρήκε στόχο σε φοβερό off balance από τις 45 μοίρες σε κίνηση, υπογράφοντας την πρώτη νίκη των Ιταλών στη φετινή διοργάνωση.

Δείτε την εκτέλεση