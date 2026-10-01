Μπαρτζώκας: «Η άμυνά μας δεν ήταν αρκετά καλή»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε το δικό του σχόλιο για την ήττα του Ολυμπιακού από τη Βίρτους Μπολόνια, ενώ στάθηκε στην άμυνα της ομάδας.

Την πρώτη του ήττα στη φετινή EuroLeague γνώρισε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την ήττα με 96-94 στην Μπολόνια από τη Βίρτους για την τρίτη αγωνιστική, με τον Καρ να σκοράρει buzzer beater τρίποντο.

Με τη λήξη του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, έκανε το δικό του σχόλιο για την εικόνα της ομάδας του, ενώ στάθηκε στην άμυνα η οποία δεν ήταν καλή.

Ο Μπαρτζώκας είπε

«Πρέπει να αναλύσουμε το παιχνίδι. Φυσικά το τελευταίο σουτ ήταν δύσκολο, αλλά ήταν αμαρκάριστο. Έπρεπε να μαρκάρουμε το τελευταίο σουτ και φυσικά έπρεπε να έχουμε πάρει 2-3 αμυντικά ριμπάουντ στο τέλος του αγώνα, όταν προηγούμασταν με 4-5 πόντους και είχαμε το μομέντουμ. Επιτρέψαμε δύο lay up και 2-3 ριμπάουντ. Για να κερδίσεις ένα τέτοιο ματς το πιο σημαντικό πράγμα είναι η άμυνα. Στην επίθεση βάλαμε 94 πόντους, αλλά η άμυνά μας απόψε δεν ήταν αρκετά καλή».