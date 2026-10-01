Μπαρτζώκας: «Η άμυνά μας δεν ήταν αρκετά καλή»
Την πρώτη του ήττα στη φετινή EuroLeague γνώρισε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την ήττα με 96-94 στην Μπολόνια από τη Βίρτους για την τρίτη αγωνιστική, με τον Καρ να σκοράρει buzzer beater τρίποντο.
Με τη λήξη του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, έκανε το δικό του σχόλιο για την εικόνα της ομάδας του, ενώ στάθηκε στην άμυνα η οποία δεν ήταν καλή.
Ο Μπαρτζώκας είπε
«Πρέπει να αναλύσουμε το παιχνίδι. Φυσικά το τελευταίο σουτ ήταν δύσκολο, αλλά ήταν αμαρκάριστο. Έπρεπε να μαρκάρουμε το τελευταίο σουτ και φυσικά έπρεπε να έχουμε πάρει 2-3 αμυντικά ριμπάουντ στο τέλος του αγώνα, όταν προηγούμασταν με 4-5 πόντους και είχαμε το μομέντουμ. Επιτρέψαμε δύο lay up και 2-3 ριμπάουντ. Για να κερδίσεις ένα τέτοιο ματς το πιο σημαντικό πράγμα είναι η άμυνα. Στην επίθεση βάλαμε 94 πόντους, αλλά η άμυνά μας απόψε δεν ήταν αρκετά καλή».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.