Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, την άμυνα της ομάδας, αλλά και την προσέγγιση στο παιχνίδι.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Μπολόνια, δεν ολοκληρώθηκε με καλό τρόπο. Με τον Καρ να σκοράρει buzzer beater τρίποντο, η Βίρτους πήρε τη νίκη με 96-94 για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Συνέντευξη Τύπου για τα όσα είδε από την ομάδα του στο παιχνίδι, την προσέγγιση του αγώνα, αλλά και την αντιμετώπιση στην άμυνα.

Ο Μπαρτζώκας είπε

«Θα ήθελα να συγχαρώ την Βίρτους για τη νίκη. Πάλεψαν μέχρι την τελευταία κατοχή. Είναι προφανές από τα 20 επιθετικά ριμπάουντ που είχαν και για εμάς ήταν ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα μπούμε. Αφήσαμε 33 πόντους στην πρώτη περίοδο, χωρίς να δώσουμε ούτε ένα φάουλ για να μην δεχθούμε lay up. Νομίζω ότι ήταν λες και ήρθαμε σε παιχνίδι επίδειξης.

Φάνηκε σαν να ήμασταν χαρούμενοι με τα προηγούμενα διπλά μας και η νοοτροπία μας δεν ήταν αρκετή κόντρα σε μια ομάδα που έψαχνε απεγνωσμένα τη νίκη. Τα αμυντικά ριμπάουντ που χάσαμε, όπως και το λάθος μετά το αμυντικό ριμπάουντ του Φουρνιέ στο τέλος, όπου προηγούμασταν με έναν και είχαμε και την κατοχή, ήταν καθοριστικά.

Όπως και να έχει πρέπει να αναλύσουμε το παιχνίδι και να καταλάβουμε ότι το να σκοράρεις 100+ πόντους στο σημερινό μπάσκετ δεν είναι αρκετό. Πρέπει να είσαι σκληρός στην άμυνα και πρέπει να βρούμε τους παίκτες που είναι έτοιμοι να παλέψουν σε κάθε κατοχή σαν να είναι η τελευταία του αγώνα.

Αυτή είναι μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλη τη χρονιά. Όλες οι ομάδες θέλουν να μας κερδίσουν γιατί είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Παίζουν χωρίς ιδιαίτερη πίεση και για αυτό ξεκίνησαν το παιχνίδι βάζοντας σχεδόν κάθε σουτ, αλλά αυτή είναι μια κατάσταση που θα αντιμετωπίζουμε σχεδόν σε κάθε ματς. Οι αντίπαλοι έχουν επιπλέον κίνητρο και εμείς πρέπει να μείνουμε μαζί και να είμαστε συμπαγείς αμυντικά.

Φυσικά, κάποιες φορές επειδή έχουμε την ποιότητα, αν και δεν είμαστε τόσο καλοί στους αριθμούς και χάνουμε ριμπάουντ, έχουμε τη δυνατότητα να κερδίζουμε κάποια παιχνίδια. Ήταν ένα τυχερό σουτ στο τέλος; Ή ένα σουτ εκτός ισορροπίας; Μπορεί να ήταν. Αλλά όταν ξεκινάς το παιχνίδι και αφήνεις το δικαίωμα στους αντιπάλους να βρουν αυτοπεποίθηση από το πρώτο λεπτό, τότε αυτό πρέπει να το περιμένεις στο φινάλε. Πρέπει να κυριαρχήσουμε με την ποιότητά μας, αλλά αν δεν παίξεις άμυνα, αν δεν κερδίσεις τις 50-50 μπάλες, τότε θα έχεις προβλήματα».