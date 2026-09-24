Η βαθμολογία της Euroleague: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην κορυφή με το... καλημέρα

Δείτε τη βαθμολογία της Euroleague μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησαν την πορεία τους στην Euroleague οι δύο ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη δύναμης με 91-72 και ήταν απολαυστικός κόντρα στην Παρί στο T-Center, με τον Ομπράντοβιτς να αποθεώνεται.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από την έδρα της Μπασκόνια, κάνοντας εντυπωσιακά πράγματα στην επίθεση και δεν είχε πρόβλημα να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα με 106-89.

Μεγάλα διπλά για Ζάλγκιρις και Μπάγερν κόντρα σε Ερυθρό Αστέρα και Χάποελ Τελ Αβίβ αντίστοιχα.

Το αποτελέσματα της αγωνιστικής

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου 84-86

Ντουμπάι BC - Ρεάλ Μαδρίτης 78-77

Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις Κάουνας 77-83

Παναθηναϊκός - Παρί 91-72

Μπαρτσελόνα - Αναντολού Εφές 89-82

Μπασκόνια - Ολυμπιακός 89-106

Βιλερμπάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74

25/9

20:00 Μπεσίκτας - Βαλένθια

20:45 Φενέρ - Βίρτους

21:45 Παρτίζαν - Αρμάνι

Η βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 1-0

2. Ολυμπιακός 1-0

3. Μπάγερν 1-0

4. Ντουμπάι 1-0

5. Ζάλγκιρις 1-0

6. Μπαρτσελόνα 1-0

7. Βιλερμπάν 1-0

8. Αρμάνι 0-0

9. Φενέρ 0-0

10. Μπεσίκτας 0-0

11. Βαλένθια 0-0

12. Βίρτους 0-0

13. Παρτίζαν 0-0

14.Μακάμπι 0-1

15. Εφές 0-1

16. Ερυθρός Αστέρας 0-1

17. Μπασκόνια 0-1

18. Παρί 0-1

19. Ρεάλ 0-1

20. Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1

Επόμενη αγωνιστική (29-30/9)

29/9

19:00 Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα

20:00 Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός

20:00 Εφές - Ρεάλ

20:45 Φενέρ - Μπάγερν

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Αρμάνι - Βίρτους

21:30 Βαλένθια - Μπασκόνια

21:45 Παρί - Παρτίζαν

30/9

Μακάμπι - Μπεσίκτας

Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν