Η βαθμολογία της Euroleague: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην κορυφή με το... καλημέρα
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησαν την πορεία τους στην Euroleague οι δύο ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη δύναμης με 91-72 και ήταν απολαυστικός κόντρα στην Παρί στο T-Center, με τον Ομπράντοβιτς να αποθεώνεται.
Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από την έδρα της Μπασκόνια, κάνοντας εντυπωσιακά πράγματα στην επίθεση και δεν είχε πρόβλημα να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα με 106-89.
Μεγάλα διπλά για Ζάλγκιρις και Μπάγερν κόντρα σε Ερυθρό Αστέρα και Χάποελ Τελ Αβίβ αντίστοιχα.
Το αποτελέσματα της αγωνιστικής
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου 84-86
- Ντουμπάι BC - Ρεάλ Μαδρίτης 78-77
- Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις Κάουνας 77-83
- Παναθηναϊκός - Παρί 91-72
- Μπαρτσελόνα - Αναντολού Εφές 89-82
- Μπασκόνια - Ολυμπιακός 89-106
- Βιλερμπάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74
25/9
20:00 Μπεσίκτας - Βαλένθια
20:45 Φενέρ - Βίρτους
21:45 Παρτίζαν - Αρμάνι
Η βαθμολογία
1. Παναθηναϊκός 1-0
2. Ολυμπιακός 1-0
3. Μπάγερν 1-0
4. Ντουμπάι 1-0
5. Ζάλγκιρις 1-0
6. Μπαρτσελόνα 1-0
7. Βιλερμπάν 1-0
8. Αρμάνι 0-0
9. Φενέρ 0-0
10. Μπεσίκτας 0-0
11. Βαλένθια 0-0
12. Βίρτους 0-0
13. Παρτίζαν 0-0
14.Μακάμπι 0-1
15. Εφές 0-1
16. Ερυθρός Αστέρας 0-1
17. Μπασκόνια 0-1
18. Παρί 0-1
19. Ρεάλ 0-1
20. Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1
Επόμενη αγωνιστική (29-30/9)
29/9
19:00 Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα
20:00 Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός
20:00 Εφές - Ρεάλ
20:45 Φενέρ - Μπάγερν
21:00 Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Αρμάνι - Βίρτους
21:30 Βαλένθια - Μπασκόνια
21:45 Παρί - Παρτίζαν
30/9
Μακάμπι - Μπεσίκτας
Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν
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