Φουρνιέ: «Πώς νιώθετε που θα μας υποστηρίξετε στη SUNEL Arena αυτή τη σεζόν;»
Ο σταρ του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, «χτύπησε» και πάλι μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X! Ο Γάλλος διεθνής απορεί σχετικά με τα συναισθήματα των φιλάθλων των ερυθρόλευκων για το γεγονός πως η ομάδα τους θα αγωνίζεται στη SUNEL Arena.
Οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν την Αναντολού Εφές την ερχόμενη Παρασκευή (09/10, 21:15) στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής στη φετινή Euroleague. Ο 34χρονος αθλητής κάλεσε τους υποστηρικτές της ομάδας του λιμανιού να δώσουν βροντερό «παρών», γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πώς νιώθετε όλοι σας με το να έρθετε να μας δείτε και να μας στηρίξετε στη Sunel Arena φέτος; Περίεργος να μάθω τι πιστεύετε όλοι σας…», με τους φιλάθλους να απαντούν ποικιλοτρόπως.
«Θα το κάνουμε να μοιάζει σαν το σπίτι σου, Εβάν. Θα σας ακολουθούμε παντού, το ξέρεις αυτό», ήταν μια χαρακτηριστική απάντηση με τον Γάλλο να… συμφωνεί: «Αυτό είναι το νόημα», είναι μια από αυτές που ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων.
How do yall feel about coming to watch and support us at Sunel Arena this year? Curious to know what yall think— Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 5, 2026
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