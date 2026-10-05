Παπαδογιάνης στο Gazz Floor: «Λείπει το αμυντικό ''φίλτρο'' από τον Ολυμπιακό»
O Oλυμπιακός έκανε πρεμιέρα με νίκη στη φετινή Basket League επικρατώντας 78-68 του Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, με την ομάδα του Gazz Floor by Novibet να μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ από τα όσα είδαμε στο ματς στο Ιβανώφειο.
Ο Νίκος Παπαδογιάννης για ακόμα μια φορά στάθηκε στην αμυντική λειτουργία των Ερυθρολεύκων, η οποία έχει αποδειχθεί ελλιπής ήδη από τα πρώτα παιχνίδια της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στη Euroleague.
Ο ίδιος σημείωσε πως είναι μέχρι στιγμής το τρωτό σημείο των Πειραιωτών, που μπορεί να του κοστίσει αρκετές νίκες στη συνέχεια τόσο σε Ελλλάδα όσο και στην Ευρώπη.
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