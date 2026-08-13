Οι μεταγραφές της ημέρας στο μπάσκετ: Ανακοίνωσε Εντιάι ο Ολυμπιακός

Ο Εμπάι Εντιάι έκλεψε ολοκληρωτικά την παράσταση όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις της ημέρας στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Ολυμπιακός οριστικοποίησε την απόκτηση του Εμπάι Εντιάι, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης (13/08) τον ανακοίνωσε και επίσημα.

Ο Σενεγαλέζος σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 1+1 χρόνια, αφήνοντας την Βιλερμπάν για τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι πλήρωσαν buy out στη γαλλική ομάδα προκειμένου να τον κάνουν δικό τους.

Σημαντική κίνηση για τον νεαρό παίκτη του Άρη, Βασίλη Πουρλίδα, ο οποίος θα δοκιμάσει την τύχη του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και πιο συγκεκριμένα στο Νορθ Καρολάινα Α&Τ Στέιτ.

Επίσης ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Μάρκο Πετσάρσκι αποφάσισε να επιστρέψει σε... γνώριμα λημέρια του καθώς θα ξαναφορέσει τη φανέλα της τουρκικής, Μερκεζεφέντι.

Τέλος, από τις κινήσεις της ημέρας αξίζει να σημειωθεί και η μετακόμιση του Λετονού, Άρτουρ Κούρουκς στην Τενερίφη.