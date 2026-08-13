Ολυμπιακός, Εντιαγέ: Ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες

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Ολυμπιακός, Εντιαγέ: Ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες
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Ο Εμπαγιέ Εντιαγέ αποτελεί κι επίσημα παίκτη του Ολυμπιακού με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την απόκτησή του.

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την προσθήκη του Εμπαγιέ Εντιαγέ στο ρόστερ της ομάδας μετά από την ανακοίνωση της απόκτησής του για τα επόμενα δύο χρόνια.

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση της Βιλερμπάν που γνωστοποίησε ότι ολοκληρώνει τη συνεργασίας της με τον παίκτη στέλνοντας τις ευχές της για καλή συνέχεια στις νέες προκλήσεις της καριέρας του. Έτσι, οι Πειραιώτες πήραν τη σκυτάλη και προχώρησαν στην ανακοίνωση.

Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, τα δύο γραφεία Τύπου είχαν συνεννοηθεί για να ανακοινωθεί παράλληλα η μεταγραφή, ενώ αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι τον πρώτο χρόνο οι απολαβές του Εντιαγέ θα είναι 700 χιλιάδες ευρώ και τον δεύτερο 800 χιλιάδες φτάνοντας συνολικά το 1.5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός πλήρωσε στη Βιλερμπάν buy out 350 χιλιάδες ευρώ.

Η ανακοίνωση

«Στα ερυθρόλευκα ο Ndiaye!
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Mbaye Ndiaye. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ θα φορά την ερυθρόλευκη φανέλα για τα επόμενα 2 χρόνια.

Το who is who

Γεννήθηκε: 04/01/1999

Υπηκοότητα: Σενεγάλη

Ύψος: 2.04μ.

Θέση: Φόργουορντ

Προηγούμενες ομάδες

JL Bourg (2017–2020)

ADA Blois Basket (2020–2023)

ASVEL Basket (2023–2026)

Οι φετινοί αριθμοί του...

Τη σεζόν 2025-26 στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 32 αγώνων είχε μέσο όρο 7.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ. 1.3 ασίστ 1.2 κλεψίματα και 1.4 κοψίματα. Στο γαλλικό πρωτάθλημα σε σύνολο 26 αγώνων είχε μέσο όρο 9.3 πόντους, 5.9 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.2 κοψίματα.»

     

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