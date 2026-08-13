Ολυμπιακός, Εντιαγέ: Ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες
Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την προσθήκη του Εμπαγιέ Εντιαγέ στο ρόστερ της ομάδας μετά από την ανακοίνωση της απόκτησής του για τα επόμενα δύο χρόνια.
Είχε προηγηθεί η ανάρτηση της Βιλερμπάν που γνωστοποίησε ότι ολοκληρώνει τη συνεργασίας της με τον παίκτη στέλνοντας τις ευχές της για καλή συνέχεια στις νέες προκλήσεις της καριέρας του. Έτσι, οι Πειραιώτες πήραν τη σκυτάλη και προχώρησαν στην ανακοίνωση.
NEW RED IN TOWN 🔴⚪
Mbaye Ndiaye is officially an Olympiacos player!
Welcome to Piraeus, Mbaye! 🔥
✍️🏽💻 https://t.co/3bpeYYjBdX#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/nqCvkoATce— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) August 13, 2026
Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, τα δύο γραφεία Τύπου είχαν συνεννοηθεί για να ανακοινωθεί παράλληλα η μεταγραφή, ενώ αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι τον πρώτο χρόνο οι απολαβές του Εντιαγέ θα είναι 700 χιλιάδες ευρώ και τον δεύτερο 800 χιλιάδες φτάνοντας συνολικά το 1.5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός πλήρωσε στη Βιλερμπάν buy out 350 χιλιάδες ευρώ.
LDLC ASVEL annonce le départ de Mbaye Ndiaye.— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 13, 2026
Après trois saisons au club, Mbaye Ndiaye a choisi de relever un nouveau défi sportif.
LDLC ASVEL tient à le remercier pour son investissement et lui souhaite tout le succès possible dans la suite de sa carrière. pic.twitter.com/VLywfxrv9W
Η ανακοίνωση
«Στα ερυθρόλευκα ο Ndiaye!
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Mbaye Ndiaye. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ θα φορά την ερυθρόλευκη φανέλα για τα επόμενα 2 χρόνια.
Το who is who
Γεννήθηκε: 04/01/1999
Υπηκοότητα: Σενεγάλη
Ύψος: 2.04μ.
Θέση: Φόργουορντ
Προηγούμενες ομάδες
JL Bourg (2017–2020)
ADA Blois Basket (2020–2023)
ASVEL Basket (2023–2026)
Οι φετινοί αριθμοί του...
Τη σεζόν 2025-26 στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 32 αγώνων είχε μέσο όρο 7.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ. 1.3 ασίστ 1.2 κλεψίματα και 1.4 κοψίματα. Στο γαλλικό πρωτάθλημα σε σύνολο 26 αγώνων είχε μέσο όρο 9.3 πόντους, 5.9 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.2 κοψίματα.»
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