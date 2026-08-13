Τενερίφη: Ανακοίνωσε τον Άρτουρς Κούρουκς
Κάτοικος Κανάριων Νήσων ο Άρτουρς Κούρουκς! Η Τενερίφη ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Λετονού, ο οποίος αγωνιζόταν στην Μπρεογκάν τις δύο προηγούμενες σεζόν.
Ο ύψους 1.93μ. γκαρντ έχει περάσει από πολλές ομάδες στην καριέρα του και έχει πλούσια εμπειρία. Μεταξύ άλλων, έχει 70 συμμετοχές στη EuroLeague και έχει αγωνιστεί και από τα μέρη μας, φορώντας τη φανέλα του Προμηθέα Πατρών στο πρώτο μισό της σεζόν 2023-24.
Είχε θητεία επίσης στις Ρίγα, Μούρθια, Μπασκόνια και αποτελεί σταθερό μέλος της Εθνικής Λετονίας. Την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Μπρεογκάν είχε κατά μέσο όρο 6,9 πόντους και 2 ριμπάουντ ανά αγώνα.
OFICIAL | La Laguna Tenerife ficha a Arturs Kurucs 👉 https://t.co/a1BDdWFg3e— La Laguna Tenerife (@CB1939Canarias) August 13, 2026
👋 ¡Bienvenido, Arturs! Laipni lugts! 🇱🇻 pic.twitter.com/5dtcJwXqss
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.