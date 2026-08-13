Ο Άρτουρς Κούρουκς είναι και με τη... βούλα παίκτης της Τενερίφης, αφού ο ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Λετονού.

Κάτοικος Κανάριων Νήσων ο Άρτουρς Κούρουκς! Η Τενερίφη ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Λετονού, ο οποίος αγωνιζόταν στην Μπρεογκάν τις δύο προηγούμενες σεζόν.

Ο ύψους 1.93μ. γκαρντ έχει περάσει από πολλές ομάδες στην καριέρα του και έχει πλούσια εμπειρία. Μεταξύ άλλων, έχει 70 συμμετοχές στη EuroLeague και έχει αγωνιστεί και από τα μέρη μας, φορώντας τη φανέλα του Προμηθέα Πατρών στο πρώτο μισό της σεζόν 2023-24.

Είχε θητεία επίσης στις Ρίγα, Μούρθια, Μπασκόνια και αποτελεί σταθερό μέλος της Εθνικής Λετονίας. Την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Μπρεογκάν είχε κατά μέσο όρο 6,9 πόντους και 2 ριμπάουντ ανά αγώνα.